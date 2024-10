Un grand retour gagnant, mais deux perdants clairs : les notes des Diables après le partage en Italie

Sans le carton rouge italien, nul doute que nos cotes auraient été beaucoup plus sévères. Mais tous les Diables Rouges ne sont cependant pas à sauver après le partage en Italie (2-2).

Koen Casteels (4,5)

Pendant longtemps, il n'a rien eu à se reprocher en équipe nationale. Mais cette fois, il donne la sensation que sur les deux buts italiens, il aurait pu avoir la main plus ferme.

Maxim De Cuyper (6,5)

Défensivement, c'était très compliqué notamment sur le 2-0 italien. Mais son but est le geste du match côté belge, et c'est pour cet apport offensif qu'il est là aussi. Malheureusement, ses centres n'étaient pas assez précis en seconde mi-temps pour créer le surnombre et le danger nécessaires.

Arthur Theate (5)

Sa responsabilité sur le second but (il sort bien trop fougueusement et expose les Diables à la transversale de DiMarco) est compensée par quelques autres montées ayant apporté du surnombre, et notamment ce carton rouge déterminant. Quelques lignes cassées en seconde période avec ses passes vers l'aile gauche.

Wout Faes (5)

Le patron d'une défense quasi-systématiquement prise dans le dos pendant 40 minutes a-t-il beaucoup de mérite ? Il a en tout cas été solide en seconde mi-temps, et offre un assist plein d'astuce pour Trossard.

Zeno Debast (4)

Absolument catastrophique en première période, bien plus solide en seconde quand les Diables ont corrigé leur animation. Pas encore au niveau espéré cependant, mais qu'espérait-on dans ce schéma hybride ?

Orel Mangala (3)

Aux alouettes dès que le milieu de terrain italien combinait et accélérait, il n'a pas donné l'impression d'être capable de porter un tel entrejeu sur ses épaules. Dès qu'il tentait une frappe, le public italien savait que c'était un ballon rendu à Donnarumma.

Youri Tielemans (6)

On ne peut pas lui enlever qu'il a beaucoup tenté, amené des passes vers l'avant et du dynamisme. Pas de pertes de balle dangereuses, et un coup-franc à deux bien joué sur le 2-1. Pas indigne de son brassard.

Charles De Ketelaere (4)

Absolument invisible en première période, il rattrape à peine son match via une bonne phase initiée par Trossard et qui amène le corner du second but. Léger pour un joueur que tout le monde attendait de voir enfin titulaire...

Leandro Trossard (6,5)

Vous parlez d'un retour. Véritable paria après son Euro complètement manqué, le voilà de retour avec, factuellement, des statistiques d'homme du match - un assist, un but. Quelques belles actions aussi, comme cette passe tranchante vers De Ketelaere sur la phase qui amène le corner du 2-0. On s'en contentera vu d'où il vient.

Loïs Openda (5)

Seul sur son île dans un schéma étrange, il n'a cependant pas pesé sur la défense et manquait des contrôles bien trop simples. Décidément, sous Tedesco, on ne le verra jamais employé dans un rôle qui lui sourie. Il aurait cependant dû obtenir un penalty.

Jérémy Doku (5)

Un match difficile à juger. Une première période catastrophique sur le plan... défensif, mais c'est probablement Tedesco qui n'aurait pas dû tant lui en demander. Une seconde période entre dribbles réussis et centres au final jamais dangereux. Encore trop un "one-trick pony".