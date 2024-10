L'ancien coach du RWDM aurait aimé amener un ancien Diable Rouge dans son staff

Claudio Caçapa a été licencié en cours de saison passée alors que le RWDM était en grande difficulté. Le Brésilien s'est livré sur son expérience.

Claudio Caçapa avait remplacé Vincent Euvrard à la surprise générale à l'intersaison après la montée du RWDM en D1A. Au début, les choses se passaient plutôt bien pour les promus, mais la machine s'est rapidement enrayée et Caçapa n'est pas parvenu à sortir le club de l'ornière.

Interviewé par Sudpresse pour la première fois depuis son licenciement en mars dernier, Claudio Caçapa a souligné que le fonctionnement du RWDM sous John Textor avait de gros problèmes. "Le modèle Textor ne peut pas fonctionner. Il a besoin d'être encadré par des personnes compétentes. Déjà avec un club, il faut ça, alors trois ou quatre...".

Caçapa était pourtant un "homme de Textor", arrivé de Botafogo et ancien de l'Olympique Lyonnais. Mais pour lui aussi, la préparation a été compliquée. "Si j'étais arrivé avant la préparation plutôt qu'après, je suis certain que nous ne descendions pas", assure-t-il. "Et si les joueurs arrivés en janvier étaient arrivés en juin aussi...".

Pour renforcer son staff, Claudio Caçapa aurait également aimé amener une tête bien connue. "J'aurais dû amener plus de gens que je connaissais. Je pensais par exemple à Eric Deflandre comme adjoint, nous en avons même parlé avec Textor, mais il était en poste au FC Liège".

Le coach brésilien, qui précise qu'il a beaucoup apprécié son expérience belge et reviendrait chez nous sans hésiter, souligne également qu'il y a des choses "qu'il préfère garder pour lui". Il laissera le souvenir d'un gentleman au Stade Machtens, mais qui n'est jamais parvenu à renverser une situation très compliquée.