Un agent belge entouré de stars pour la bonne cause au Maroc

L'Agafay Football Club, un événement imaginé et organisé par l'agent belgo-marocain Fouad Ben Kouider, a rencontré un franc succès la semaine passée. Des stars telles que Christian Karembeu, Samir Nasri, Ciryl Gane ou encore Sidney Govou étaient présents.

Mission réussie pour l’Agafay Football 2024, organisé le 8 octobre 2024 au désert d’Agafay. L’événement ayant connu la participation exceptionnelle de la « Team des Héros », composée d'anciennes stars du football et d'influenceurs français, a été axé autour d’une cause essentielle : la préservation de l’eau.

Imaginé et réalisé par l'agent belgo-marocain Fouad Ben Kouider, président de Ben Kouider Group, et son épouse Nawel Debbouze, Agafay Football 2024 a ainsi réuni d'anciennes stars du football, des humoristes et des influenceurs français et marocains pour une journée inédite alliant sport, solidarité et sensibilisation.

« Au-delà de son aspect sportif et ludique, Agafay Football 2024 a été l’occasion de sensibiliser les jeunes et les enfants autour de la préservation de l’eau. Le Maroc, comme beaucoup d’autres pays, subit cette problématique qui impacte sa population et son écosystème. Notre objectif est donc de servir de levier pour une conscientisation autour d’une cause vitale, tout en réalisant les rêves de jeunes marocains en leur permettant de rencontrer leurs stars préférées », a déclaré M. Fouad Ben Kouider, homme d’affaires belge d’origine marocaine, spécialisé notamment dans le management sportif, l'immobilier et l’évènementiel.

Des stars du football à la pelle au Maroc pour la bonne cause

Le programme d’Agafay Football 2024 a été riche comprenant une action pédagogique de sensibilisation aux enjeux climatiques à travers une visite de l’école primaire Douar El Jerf à Agafay. La session pédagogique a été organisée en collaboration avec la Fondation Zakoura et animée par un expert en transition écologique. Les enfants ont ainsi pu échanger avec les stars présentes, immortalisant ces moments magiques par des photos et des autographes. Un exercice auquel se sont prêtés avec joie les légendes de la Team des Héros.

Composée de légendes telles que Christian Karembeu, Robert Pirès, Samir Nasri, Sidney Govou, Cyril Gane, Just Riadh et Redouane Bougherba la Team des Héros a ensuite affronté lors d’un match la Team Maroc, composée de figures emblématiques du sport et du divertissement .Noureddine Naybet, Jaouad Zaïri, Asma Lmnawar, Douzi, Rym Fikri, Asma Khamlichi, Ibtissam Laroussi, Farah El Fassi et Hatim Ammor, en plus d’une sélection d’habitants des villages d’Agafay renforcée d’anciens joueurs du Kawkab Athlétique Club de Marrakech. Ce Match de Gala exceptionnel, tenu sur un terrain tracé au cœur du désert d’Agafay, a été suivi par plus de 500 invités et habitants des villages de la région.