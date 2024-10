Un Diable Rouge tire un constat lucide : "Comme la Suisse ou l'Autriche"

La Belgique n'est plus une équipe du top absolu, après quelques années à rêver. Pour Koen Casteels, il est temps d'accepter cela et de se comporter comme tel.

La Belgique est actuellement 6e mondiale, mais est talonnée par les Pays-Bas, le Portugal et la Colombie. Un mauvais résultat ce lundi et il n'est pas impossible que les Diables Rouges s'éloignent de la sortie du top 10 pour la première fois depuis bien longtemps.

Et si c'était au final... normal ? Depuis la fin progressive de la "génération dorée", la Belgique n'a plus tutoyé les sommets en grande compétition, ne dépassant pas le stade d'un quart de finale à l'Euro 2021. Et pour Koen Casteels, cela implique un changement de mentalité.

"On ne doit plus s'attendre à battre la France 3-0 avec des actions individuelles de classe. Ce que nous devons faire, c'est devenir plus fort collectivement, comme la Suisse ou l'Autriche", lance le gardien de but des Diables Rouges dans une interview accordée au Laatste Nieuws.

Des nations respectivement 15e et 22e au classement FIFA, mais l'Autriche avait offert une belle résistance aux Diables en qualifications pour l'Euro 2024 et la Suisse performe de façon très régulière en grande compétition.

Une victoire lundi face à la France semble quoi qu'il en soit indispensable pour que la Belgique évite les barrages qui pourraient l'envoyer en Ligue des Nations B...