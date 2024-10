Didier Deschamps désavoué en France : "C'est du lobbying, purement et simplement"

La France se déplace au Stade Roi Baudouin ce lundi pour défier la Belgique. Le sélectionneur Didier Deschamps reçoit beaucoup de critiques.

Si Domenico Tedesco est très critiqué pour ses récents résultats avec les Diables Rouges, c'est aussi le cas de Didier Deschamps avec l'équipe nationale française.

Le sélectionneur subit en effet une crise de popularité. Beaucoup d'observateurs commencent sérieusement à être lassés et réclament du changement.

L'entraîneur Pascal Dupraz explique que cela est dû, purement et simplement, à du "lobbying". "Le désamour envers Deschamps et les Bleus, c’est du lobbying", commence-t-il dans RMC.

"Parce que tout le monde rêve, moi le premier, que Zinedine Zidane soit le sélectionneur de l’équipe de France. Le désamour part de là", explique Dupraz. "On défonce Deschamps à tour de bras, on dit à chaque fois que l’équipe de France est ennuyeuse… Ennuyeuse ? Mais souvent gagnante, quoi qu’on en dise."

"Et pas tant ennuyeuse que ça, si on veut bien observer le football dans son sens large. Le football aujourd’hui, c’est beaucoup de stratégie. Même à Manchester City, on s’emmerde parfois. Donc il faut bien dire qu’on fait du lobbying."