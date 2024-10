Jonas De Roeck a connu l'affaire Zheyun Ye au Lierse, mais n'a jamais été puni : "Parce que j'en étais la plus grande victime"

Jonas De Roeck a disputé sa dernière saison au Lierse alors que le club était aux prises avec l'affaire Zheyun Ye. Un passage très difficile pour l'entraîneur principal.

Anciennement joueur professionnel, Jonas De Roeck a notamment évolué au Lierse. Lors de sa dernière saison là-bas, l'actuel entraîneur s'est retrouvé aux prises avec le tristement célèbre parieur chinois Zheyun Ye, qui a fait des siennes pour tourner le championnat belge à sa guise.

Si certains ont été condamnés, le nom de l'actuel entraîneur de l'Antwerp n'a jamais été mentionné. "Parce que je faisais partie des victimes. J'ai payé un lourd tribut, tant financier que sportif" a déclaré le T1 dans les colonnes de HUMO.

La carrière de Jonas De Roeck entachée par Zheyun Ye

Jonas De Roeck entrait dans sa dernière année de contrat avec l'équipe championne lors des trois dernières éditions. Il avait même reçu des offres du Club de Bruges et du Racing Genk. "D'un instant à l'autre, je ne faisais plus partie de l'équipe. Je n'ai rien compris. J'ai vu des choses, et je me suis dit que ça ne pouvait pas être possible, que j'hallucinais."

Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il était un mauvais garçon, qui avait une mauvaise attitude, qui ne s'entraînait pas comme il le devrait et qui avait une mauvaise influence sur le vestiaire. "Quand vous commencez à lire tant de fois la même chose, vous finissez par y croire."

Finalement, après une année sans jouer, De Roeck a pu signer au Germinal Beerschot. "J'étais soulagé, mais j'ai dû renoncer à plus de 50% de mon salaire. C'est pourquoi je suis l'une des plus grandes victimes. J'ai dû reconstruire ma carrière et repartir de zéro, sans que je puisse faire quoique ce soit."