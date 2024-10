Même plus de repas après les matchs : voici pourquoi les jeunes sont les grandes victimes des efforts financiers de l'Union Belge

La Fédération Royale Belge de Football (URBSFA) met en place une série de mesures économiques pour limiter ses pertes financières. Une grande partie de ces économies concerne les équipes de jeunes, des U15 aux U21.

Cette restructuration est une réaction à la détérioration de la situation financière de la fédération, qui a enregistré une perte de 11,9 millions d'euros en 2023, rapporte La Dernière Heure. Pour économiser des coûts, les structures du personnel des équipes de jeunes sont réduites et on travaille davantage avec des entraîneurs à temps partiel et des fonctions combinées.

Un exemple de cette restructuration est Jonathan Alves, le nouvel entraîneur des U19, qui est également l'adjoint de l'entraîneur des U16. Il en va de même pour David Penneman, qui dirige les U18 et est en même temps impliqué avec les U16. De même, Bob Browaeys, un entraîneur expérimenté, a pris en charge la responsabilité des U17.

Les jeunes victimes des efforts financiers de l'Union Belge

La RBFA a même envisagé de supprimer la sélection des U15 pour économiser encore plus, mais cette décision a finalement été annulée. Alexis Bradfer a été nommé entraîneur des U15 et combine ce rôle avec la formation d'autres équipes de jeunes.

Les économies ne touchent pas seulement les entraîneurs, mais aussi la gestion générale des équipes de jeunes. Le nombre de stages à l'étranger est limité et les équipes sont déplacées vers des endroits moins chers tels que Nivelles ou Wavre, au lieu du coûteux Tubize. De plus, une surveillance stricte est exercée sur l'utilisation du matériel sportif et médical pour réduire les coûts.

Économiser sur de petites choses entraîne parfois des situations surprenantes. Un cas a été signalé où de jeunes joueurs rentraient chez eux sans repas après un match, alors qu'un repas aurait normalement été prévu pour eux. On envisage même dans certains cas de prendre des sandwichs pour éviter des coûts supplémentaires. Ces récits montrent à quel point la fédération doit aller loin pour gérer les problèmes financiers.