Ivan Leko explique ses choix qui surprennent parfois, au Standard : "C'est aussi important d'avoir une bonne équipe pour finir le match"

Ivan Leko cherche encore la solution pour permettre au Standard d'allier solidité défensive et efficacité offensive. Mais à en croire les propos du T1 croate, cela ne passera pas par un changement de système.

Comme nous vous en parlions, Ivan Leko sera à nouveau privé de plusieurs joueurs à vocation défensive pour affronter Charleroi. Après son bon début de saison, le Standard marque un petit peu le pas et devra s'imposer face aux Zèbres, dimanche.

Ivan Leko n'a pas prévu de changer le système du Standard

Ces dernières semaines, les Rouches furent souvent critiqués pour leur jeu peu passionnant et souvent stérile. Le T1 liégeois cherche encore la bonne solution pour allier solidité défensive et efficacité offensive. Un changement de système et un retour avec une ligne de quatre défenseurs, serait-ce la solution ?

"Jouer à 4 derrière serait difficile sans Bolingoli et Doumbia. Ce sont deux joueurs qui peuvent évoluer comme défenseurs latéraux dans une défense à 3, dans une défense à 4, et même comme défenseurs centraux dans une défense à 3 ou à 5."

On a joué quatre matchs avec notre équipe complète et on n'a pris que quatre points, mais les performances étaient meilleures"

"Ce n'est pas un problème de système. Nos récentes performances ont été bonnes, ce sont les résultats qui n'ont pas suivi. On doit trouver notre équilibre. On a joué quatre matchs avec notre équipe complète et on n'a pris que quatre points, mais les performances étaient meilleures", répondait Ivan Leko en conférence de presse, vendredi, écartant donc visiblement cette possibilité.

Price, Alexandropoulos, ou le milieu habituel ?

Ce sera donc à nouveau une défense à 3, dont on connaît déjà presque la composition en l'absence de Nathan Ngoy : Bosko Sutalo, David Bates et Ibe Hautekiet. Plusieurs questions se posent, par contre, au milieu de terrain. Isaac Price avait perdu sa place, mais vient d'inscrire un triplé avec l'Irlande du Nord, tandis que Sotiris Alexandropoulos n'a toujours pas eu droit à la moindre titularisation.

"C'est important d'avoir une bonne équipe pour commencer le match, mais aussi pour le finir. Selon moi, il est peut-être encore plus important d'avoir une bonne équipe dans la dernière demi-heure. Sotiris a tout pour être titulaire après être arrivé un petit peu en retard. Mais Marko, Isaac, Léandre et Aiden ont bien joué et c'est difficile de les sortir de l'équipe. Sotiris est toujours bien monté et, bien sûr, il est candidat pour une place dans le 11."

Mais, comme mentionné juste au-dessus, Isaac Price est revenu de la trêve internationale en grande forme, et pourrait en profiter pour recevoir une nouvelle chance. "Je suis heureux pour lui, on espère que ce sera un déclic. Il joue bien, mais un numéro 8 doit pouvoir marquer et donner des passes décisives. C'est quand il marque trois buts que tout le monde se dit 'oh, quel joueur', mais il a toujours été important pour nous."