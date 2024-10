Ngoy, Fossey, Doumbia, Djukanovic : Ivan Leko fait le point sur l'infirmerie du Standard et préface le choc face à Charleroi

Ivan Leko a fait le point sur son noyau, en conférence de presse, avant de recevoir Charleroi. L'entraîneur du Standard en est conscient : prendre les trois points sera une réelle obligation pour les Rouches.

Ivan Leko et son groupe ont eu deux semaines pour se remettre du revers concédé à Anderlecht. Lors de la trêve internationale, Isaac Price a inscrit un triplé avec l'Irlande du Nord, Aiden O'Neill a manqué le deuxième match de l'Australie pour cause de maladie, Mohamed Badamosi a joué avec la Gambie, pas Matthieu Epolo avec les Diablotins, Nathan Ngoy a rechuté, Marlon Fossey s'est aussi blessé au genou et, à l'académie, Souleyman Doumbia s'est rapproché d'un retour dans le groupe.

En conférence de presse, ce vendredi, deux jours avant la réception de Charleroi, le T1 croate a fait le point sur son noyau et les joueurs disponibles. "Bolingoli est out, c'est difficile pour Doumbia et Djukanovic. Ils ont fait deux ou trois entraînements, partiellement, mais c'est tout. Marlon Fossey est rentré blessé, mais s'entraîne. Une décision sera prise en concertation avec le staff médical dans l'intérêt du club et du joueur. C'est un titulaire indiscutable pour moi et un joueur de l'équipe nationale américaine, ça en dit long sur lui."

Ivan Leko confirme la blessure de Nathan Ngoy, qui manquera les prochains matchs du Standard

Ce n'est pas tout. Ivan Leko sera aussi privé de Nathan Ngoy, durant plusieurs semaines. "C'est difficile pour lui. Comme je l'ai déjà dit, en termes de potentiel, c'est notre meilleur défenseur central. C'est un joueur que tout le monde voudrait, très agréable, professionnel, intelligent. Il comprend la situation, c'est dommage de ne pas réussir à trouver de la continuité. Contre Louvain et Dender, il était parmi nos meilleurs joueurs. Vivre cette mauvaise expérience pourrait être positive pour son futur."

C'est dans cette situation que le Standard, onzième, devra l'emporter face à Charleroi, neuvième, pour ne pas sérieusement voir la zone rouge se rapprocher. "La pression est là pour toutes les équipes. En gagnant deux matchs, on se rapproche du podium. En perdant deux matchs, on est proches de la zone rouge. Ce sera un match important pour tout le monde, l'équipe qui gagnera aura l'occasion de regarder un petit peu plus vers le haut, l'autre devra regarder plus bas."

Avec toujours le même maître mot : l'efficacité. "Lors des derniers matchs, nos performances étaient bonnes, pas nos résultats. En début de saison, c'était plutôt l'inverse. On doit maintenant trouver comment allier les deux, et ça ne peut se faire qu'à l'aide de travail et de concentration."