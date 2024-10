🎥 Eden Hazard et Marouane Fellaini coachés par Thierry Henry...mais sèchement battus, dans un match rempli de légendes

Eden Hazard commence à y prendre goût depuis qu'il a raccroché les crampons : l'ancien capitaine des Diables est très sollicité pour participer à des matchs de gala et semble prendre son pied face à d'autres légendes du ballon rond elles aussi à la retraite.

Ce weekend, il figurait au programme d'une exhibition à Séoul, dans un match entre le FC Spear et Shield United. La première équipe mentionnée, celle d'Eden, regroupait surtout des noms offensifs, comme Kaka, Carlos Tevez, Andreï Chevtchenko, Didier Drogba, Luis Figo ou Alessandro Del Piero. Thierry Henry était en charge de tous ces talents, Marouane Fellaini était quant à lui présent pour apporter un semblant d'équilibre dans l'entrejeu.

A who’s who of football royalty in the tunnel ahead of the Nexon Icons Match đŸ€Ż pic.twitter.com/yn2tXCZmZT

En face, Shield United regroupait des défenseurs de légende pour contrer cette force offensive. Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Leonardo Bonucci, Carles Puyol, Riccardo Carvalho étaient notamment de la partie, Yaya Toué, Andrea Pirlo et Clarence Seedorf n'étaient pas en reste dans l'entrejeu.

What a night here at Seoul, South Korea. Attended Nexon’s ICONS MATCH and was able to watch the legends play together.



Just a teaser showing Drogba passing to Hazard, then to Shevchenko, back to Drogba for a shot, but beautifully defended by Puyol. pic.twitter.com/8qrQHCFb6x