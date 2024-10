Un surprenant transfert au Cercle de Bruges pour pallier une blessure

Warleson est blessé et sera absent plusieurs mois. Le Cercle de Bruges a donc recruté un gardien de but.

Après le Surinamais Tajonn Chery, il y a désormais un international de Curaçao en Jupiler Pro League : Eloy Room (35 ans) est le nouveau gardien de but du Cercle de Bruges. Le club brugeois a annoncé ce lundi son arrivée, sous la forme d'un transfert libre. Room signe jusqu'en juin prochain, avec une option pour une saison de plus.

Eloy Room arrive bien sûr pour pallier la blessure de Warleson, le n°1 du Cercle, blessé depuis fin septembre et qui a récemment été opéré au genou. Le Brésilien manquera trois mois de compétition et ne devrait plus jouer cette année.

En son absence, Miron Muslic a aligné le jeune Maxime Delanghe (23 ans), mais le Cercle est en difficulté et un peu d'expérience à ce poste ne fera pas de tort aux Groen & Zwart. Eloy Room, libre depuis l'été dernier, évoluait encore en Eredivisie la saison passée avec Vitesse Arnhem et a disputé 34 matchs.

En tout, durant sa longue carrière, Room a cumulé 190 matchs d'Eredivisie pour Vitesse et les Go Ahead Eagles. Il a aussi disputé 5 matchs pour le PSV Eindhoven, où il a été formé en partie. De 2019 à 2023, il défendait les perches de Columbus Crew, en MLS.

Eloy Room est également international et capitaine de Curaçao, petite nation de la zone CONCACAF et ancienne colonie néerlandaise. Ce n'est pas une première dans notre championnat : Rangelo Janga, passé par La Gantoise en 2018, était également de cette atypique nationalité.