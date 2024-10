Seraing face à du lourd pour confirmer sa première victoire : "Cette équipe est beaucoup plus forte que la saison passée"

Le weekend dernier, Seraing a décroché sa première victoire de la saison à Lokeren. Les Métallos parviendront-ils à enchaîner contre le Patro Eisden ?

Avec ce succès à l'arrachée à Daknam, Seraing a laissé la lanterne rouge aux RSCA Futures, revenant à hauteur de Lokeren. "Ca nous a tous fait du bien. Je retiens en particulier la mentalité affichée, y compris celle des joueurs qui sont rentrés en cours de jeu et qui ont gardé et même par moments élevé le niveau de jeu. Mais on ne veut pas s'enflammer" explique Mbaye Leye en conférence de presse.

Demain, Seraing recevra le Patro Eisden, quatrième au classement : "C'est une équipe très bien équilibrée, et beaucoup plus forte que celle de la saison passée. La clé de notre saison sera d'enchaîner des matchs positifs, et de prendre conscience qu'on est capables de faire plus".

La jeunesse et le banc pour aider l'équipe

Monté pour la dernière demi-heure à Lokeren, le jeune Sacha Marloye (17 ans) s'est lui aussi exprimé : "Le coach travaille beaucoup avec moi, et m'encourage notamment à prendre mon temps et ne pas me précipiter. Il insiste également beaucoup sur la mentalité que je dois avoir en tant que jeune joueur".

L'arrière doit veut se montrer : "Quand nous sommes montés à Lokeren avec Yannis, il nous a demandé d'aller à la guerre' et de nous battre sur tous les ballons pour apporter quelque chose à l'équipe. Mes parents me conseillent également énormément, et m'aident notamment à rester les pieds sur terre".

La saison passée, Seraing n'était jamais parvenu à enchaîner deux victoires de suite. Mais les Métallos avaient également battu le Patro 3-0.