Terrible nouvelle pour ce coéquipier d'Openda et Vermeeren...

Véritable coup dur pour le coéquipier de Loïs Openda et Arthur Vermeeren, Xavi Simons : le jeune talent sera absent plusieurs semaines.

Hier soir, Liverpool et le RB Leipzig s'affrontaient en Ligue des Champions. Ce sont finalement les hommes d'Arne Slot qui se sont imposés sur le score de 0-1.



Loïs Openda et Arthur Vermeeren étaient tous les deux titulaires du côté de Leipzig. Mais malheureusement pour les deux joueurs belges, aucun d'eux n'a réussi à être décisif.



Cette défaite s'accompagne même d'une triste nouvelle pour l'équipe de Marco Rose. En effet, Xavi Simons souffre d’une blessure ligamentaire à la cheville gauche, annonce Leipzig. Le Néerlandais sera absent plusieurs semaines.



Le club allemand et le joueur réfléchissent encore à la façon dont sera traitée la blessure et si une opération sera effectuée. C'est un véritable coup dur pour le jeune talent, qui faisait un très bon début de saison avec son équipe.