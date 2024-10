🎥 Tarik Tissoudali (ex-Gand) se fait remarquer de manière surprenante et sauve les meubles après un début de saison très compliqué

Auteur d'un début de saison en demi-teinte, Tarik Tissoudali a inscrit un but salvateur, de la tête, pour permettre au PAOK d'amorcer sa remontée face au Viktoria Plzen, et d'accrocher un point précieux.

Cet été, le PAOK Salonique a déboursé plus de deux millions d'euros pour s'offrir les services de Tarik Tissoudali. Encore plus qu'à La Gantoise, le milieu offensif marocain fait désormais partie d'une équipe qui se bat pour le titre, chaque saison. Mais en Grèce, il doit encore prendre ses marques.

En championnat, Tissoudali inscrit qu'un seul et unique but. En ce début de saison, le PAOK a besoin de davantage d'efficacité offensive, même s'il partage la première place avec l'Aris Salonique en Super League. Une victoire en Europa League, cette semaine, aurait été la bienvenue pour faire le plein de confiance, mais les choses ne se présentaient pas très bien face au Viktoria Plzen.

Le coup de tête précis de Tarik Tissoudali

À la mi-temps, l'équipe tchèque menait déjà 0-2 sur la pelouse grecque. Mais, vingt minutes avant le terme, les visiteurs ont été réduits à 10. Et ce n'est personne d'autre que Tarik Tissoudali qui a amorcé le retournement de situation dans les dix dernières minutes. Sur un centre depuis la droite, il s'est bien positionné au deuxième poteau et a marqué d'une tête piquée : suffisant pour le 1-2.

Un but salvateur, puisque le PAOK a pu égaliser dans les dernières minutes, via Baba Rahman, et ainsi sauver une unité importante. En manque de réussite offensive depuis le début de la saison, Tarik Tissoudali a impressionné dans un secteur qui n'est absolument pas le sien : le jeu de tête.