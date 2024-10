Anthony Moris pas tendre envers certains coéquipiers après la défaite de l'Union en Europa League : "C'est à eux de prendre le relais"

L'Union Saint-Gilloise n'a pas encore réussi à s'imposer en Europa League. Malgré une nouvelle bonne prestation d'ensemble, le vice-champion a encore oublié de concrétiser ses occasions, et a été battu sur la pelouse de Midtjylland.

Troisième rencontre et deuxième défaite pour l'Union Saint-Gilloise en Europa League, battue sur la pelouse de Midtjylland, ce jeudi soir (1-0). Avec une unité glanée seulement, le vice-champion est loin de son objectif comptable.

Contre les Danois, ce sont encore les Unionistes, comme bien souvent cette saison, qui se sont procurés les plus grosses occasions. Mais pour la neuvième (!) fois déjà depuis la reprise, l'Union n'a pas trouvé le chemin des filets.

Les nouveaux offensifs de l'Union n'ont pas encore trouvé le rythme

Après la rencontre, le gardien et capitaine Anthony Moris s'est montré assez critique envers certains coéquipiers. "Je vais être honnête avec vous, les joueurs qui ont l'ADN de l'Union sont en défense et au milieu sur le terrain. Les nouveaux venus doivent aussi s'y habituer et peut-être en faire plus", a-t-il déclaré au micro de la RTBF.

"Ils ont la chance de venir dans un club qui joue en Europe. Je ne vise personne en particulier, mais je pense que c'est à eux de prendre le relais et de nous aider à avancer avec une équipe qui joue pour le titre depuis trois ans et qui a remporté la Coupe..."

"Nous attendons un peu plus d'eux et je pense qu'ils en sont conscients. Bien sûr, ils ne manquent pas délibérément les occasions, mais il est temps de les utiliser pour marquer des points en Europe et en championnat", a-t-il conclu.