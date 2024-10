Par la force des choses, Ibe Hautekiet est passé de remplaçant à incontournable, au Standard : "Ceux qui étaient là l'année dernière veulent leur revanche du 6-0"

Titulaire surprise au sein de la défense centrale du Standard, Ibe Hautekiet voit les Rouches capables d'inquiéter l'Antwerp, dimanche. Le défenseur central s'est exprimé, en conférence de presse.

Annoncé comme premier remplaçant au sein de la défense centrale du Standard, Ibe Hautekiet a finalement disputé neuf des onze premières rencontres de championnat, à chaque fois dans la peau d'un titulaire, en raison des nombreuses blessures dans l'arrière-garde liégeoise.

L'ancien défenseur du Club NXT et du SL16 FC était présent en conférence de presse, ce vendredi, afin de préfacer le déplacement des Rouches à l'Antwerp, ce dimanche. Un déplacement qui s'annonce difficile, puisque le Standard a concédé 14 (!) buts lors de ses trois dernières sorties au Bosuil, et n'en a marqué qu'un seul.

Les joueurs qui étaient là, la saison dernière, veulent leur revanche"

"Les choses vont vite dans la vie, notre équipe est désormais très différente. Ceux qui étaient là la saison dernière n'ont pas oublié ce 6-0 et veulent leur revanche. On a le sentiment, notamment défensivement, d'être prêts pour ce match. Ce sera un réel test pour l'équipe, on a souvent eu du mal à enchaîner deux victoires de suite, on veut cette fois confirmer."

Ibe Hautekiet, un incontournable surprise, au Standard

Les choses qui ont changé très vite, c'est à la fois vrai pour le Standard et pour Hautekiet, personnellement. "C'est vrai qu'à la reprise, je ne m'attendais pas à jouer autant. Mais après deux ou trois semaines, le coach était content de moi et me le disait. Au début, je n'avais pas de réelles attentes, je m'étais dit que j'allais attendre quelques semaines, puis voir. Et finalement, ça se passe super bien."

"Le rôle de Leko est très positif pour moi. Il m'a montré comment être dur à l'entraînement, comment, chaque jour, donner le meilleur de moi-même. Leko aime les joueurs qui donnent absolument tout sur le terrain, c'est un style qui me convient très bien également.

Le joueur de 22 ans, à titre personnel, est satisfait de son début de saison. "Honnêtement, il y a deux matchs lors desquels j'aurais vraiment pu faire beaucoup mieux : contre Westerlo et Anderlecht. Pour le reste, je suis très satisfait de mon début de saison. Si je préfère jouer à gauche ou au centre de la défense ? Je me sens bien aux deux positions, mais je dirais quand-même que je suis un petit peu plus à l'aise sur la gauche" a conclu Hautekiet, qui devrait donc être, une nouvelle fois, titulaire dimanche.