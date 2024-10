Quand Paul-José Mpoku conseille à un ancien de l'Inter Milan de rejoindre la RAAL

Mouhamed Belkheir commence à apposer sa griffe à la Challenger Pro League. Prêté par le Fortuna Sittard, l'attaquant algérien de la RAAL a été conseillé dans son choix par un certain... Paul-José Mpoku !

Mouhamed Belkheir (25 ans) ne s'attendait probablement pas à se retrouver à La Louvière à son âge quand, petit, il signait son premier contrat pro à l'Inter Milan. À 14 ans, il partait au Hellas Vérone, une décision qu'il ne regrette pas. "Même si c'est vrai qu'à cet âge, tu ne sais peut-être pas toujours quelle décision est la meilleure, ce que tu devrais faire, donc j'ai fait des erreurs", reconnaît-il en conférence de presse ce jeudi à la Wolves Academy.

"J'ai tanné mes parents très longtemps pour avoir leur feu vert et pouvoir signer en Italie. Je savais que c'était plus simple d'y signer un contrat professionnel, et j'ai eu raison puisque je suis passé pro à l'Inter Milan". Chez les Nerazzurri, Belkheir cotoie quelques grands talents, comme Nicolo Zaniolo. "Si c'est le meilleur joueur avec lequel j'ai joué ? Il y a aussi Sandro Tonali, par après, à Brescia", pointe-t-il.

Coéquipier d'Halilovic, conseillé par Mpoku

"La saison passée, je jouais avec Alen Halilovic au Fortuna Sittard. C'est un grand joueur", continue Mouhamed Belkheir. Quand on lui apprend que Halilovic est passé par le Standard et y était considéré comme un flop, l'attaquant algérien rebondit : "C'est un joueur qui s'est aussi montré sur le tard. Je sais que je peux faire mieux de ma carrière et je me rends compte du temps qui passe, mais je ne me donne pas de limites. Je connais mes qualités".

Ce n'est pas la seule connexion de Mouhamed Belkheir avec le Standard, fut-elle lointaine. "C'est mon ami Paul-José Mpoku qui m'a conseillé de venir à la RAAL. J'ai fait sa connaissance quand j'étais très jeune à Vérone via un ami commun, Sofian Kyine. Polo aimait mon côté fougueux et grande gueule. On est resté très proches. Il m'a assuré que la Belgique était un bon choix et que la RAAL était un beau projet".

Désormais, Belkheir, avec 3 buts en 8 matchs pour le moment, veut aider les Loups à rêver en grand. "J'ai tout de suite compris que c'était un projet sérieux quand j'ai discuté avec David Verwilghen (responsable du recrutement). Mais oui, le niveau de mes coéquipiers m'a agréablement surpris. Je suis entouré de joueurs de qualité et surtout de joueurs qui ont l'ambition de pousser tous ensemble pour aller chercher mieux, plus haut. C'est ça qui fait la différence", conclut l'Algérien.