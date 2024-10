"C'est un peu un truc qu'on a en famille, de se rappeler du King qui est en nous" : Amadou Onana se confie sur différents sujets

Amadou Onana évoque le buzz qu'il a créé sur les réseaux sociaux, ses vacances écourtées et son premier but en Ligue des Champions.

Amadou Onana a pris la parole sur différents sujets au micro de RTL Sports. Le joueur s'est bien intégré dans sa nouvelle équipe à Aston Villa et semble plus épanoui que jamais.

Le Diable Rouge est d'abord revenu sur le fameux "André's not even my name, mate" lorsqu'on lui a montré la photo de lui avec son t-shirt personnalisé avec cette phrase : "Cette photo a été prise à l'arrivée du dernier rassemblement en équipe nationale. Et si vous vous souvenez, c'était à l'Euro, à la fin du 1er match, je pense, quand je passe en zone mixte pour les interviews. Il y a un malheureux journaliste qui m'a appelé André. Ça ne m'a pas trop plu."

"Ça a fait le tour du monde, ça a fait le tour des réseaux. Bon, maintenant, c'était un petit t-shirt assez comique, avec une petite touche personnelle," raconte le joueur.

🇧🇪Amadou Onana 🗣️



“Andre is not even my name mate”



The change in language and accent is craaazy here 😭 pic.twitter.com/ivefChv6RO — António Mango (@AntonioMango4) June 18, 2024

Le natif de Dakar a également expliqué qu'il a dû écourter ses vacances aux Îles Turks et Caïques : "Je suis resté une semaine. J'ai dû, heureusement ou malheureusement. Pour moi, heureusement, écourter mes vacances pour venir signer ici à Aston Villa, mais je ne regrette rien."

Onana est ensuite revenu sur son premier but en Ligue des Champions : "C'est mon premier but en Ligue des Champions, avec cette nouvelle célébration. C'est un peu un truc qu'on a en famille, de se rappeler du King qui est en nous. C'est la raison pour laquelle je mets cette couronne sur ma tête. Je pense que c'est une célébration plutôt pas mal. J'espère la revoir encore plus cette saison."