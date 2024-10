Bruges roule sur un Anderlecht complètement aux fraises... mais se fait très peur en fin de match

Le FC Bruges a totalement dominé le RSC Anderlecht ce dimanche. Il y avait plusieurs classes d'écart entre les deux équipes... et pourtant, les Mauves ont frôlé le 2-2 en toute fin de match.

La réalité de la semaine en Coupe d'Europe n'est pas celle du week-end, mais aussi et surtout, battre Ludogorets en Europa League n'est pas la même chose que de mériter beaucoup mieux sur la pelouse de l'AC Milan en Ligue des Champions. Le Club de Bruges l'a rappelé en donnant une leçon de football à Anderlecht ce dimanche dans le topper.

Car si la première demi-occasion, signée Dreyer, est anderlechtoise (2e), les Mauve & Blanc se tirent rapidement une balle dans le pied. Une passe en retrait suicidaire de Mario Stroeykens, un contrôle calamiteux de Jan-Carlo Simic, et Roméo Vermant, titulaire un peu surprise, trompe calmement Colin Coosemans dès la 8e (1-0).

Anderlecht tient miraculeusement le 1-0

Anderlecht sera ensuite, et le mot n'est pas faible, ridicule face à un Bruges en contrôle total. Maxim De Cuyper, trouvé à plusieurs reprises avec facilité par Mignolet, multiplie les centres dangereux. Jashari envoie un missile de peu au-dessus (28e), et Coosemans doit sortir un premier gros arrêt sur une perte de balle catastrophique de Leoni (29e). C'est ensuite un véritable miracle que réalise Coosemans devant Skov Olsen presque à bout portant (30e).

Bruges pousse, pousse... sans faire le break, et le RSCA peut souffler : une tête de Vermant passe au-dessus (36e), et surtout Mario Stroeykens, encore, offre un ballon de but plein axe à Onyedika dont la frappe enroulée est sortie par un Colin Coosemans impérial (45e+4). On ne sait pas comment ce n'est que 1-0 à la pause, mais on se dit que les Gazelles vont finir par le regretter.

Coosemans finit par craquer

Il y a de vagues intentions de mieux en entame de seconde période, avant la rechute : Bruges pense faire le break via Tzolis sur un centre tranquille de Skov Olsen... mais le VAR prend son temps pour signaler un hors-jeu (54e). Les signes avant-coureurs d'un retour miraculeux d'Anderlecht sont là, mais ils ne se confirmeront pas : ces Mauves-là en sont bien incapables.

© photonews

Vanaken trouve presque Vermant dans le rectangle (60e), Skov Olsen alerte une dernière fois Coosemans avant de sortir (64e). Leander Dendoncker, encore une fois défenseur central, multiplie les approximations et offre son plus mauvais match depuis son retour en Belgique. Et c'est finalement sur un contre lumineux que Bruges fera le break : Chemsdine Talbi devance la sortie cette fois totalement ratée de Coosemans et plante le 2-0 dans le but vide (77e).

Dès lors, la messe semble dite pour de bon, et Vermant passera même tout près d'alourdir le score et confirmer son excelllente performance (79e). Mais le rythme baisse, et Anderlecht finira par en profiter : une bête faute brugeoise côté droit, un coup-franc parfaitement donné... et Jan-Carlo Simic se rattrape de l'erreur du premier but en faisant 2-1 de la tête (89e).

Bruges, cependant, sent le danger en entendant qu'il y aura 8 minutes d'arrêt de jeu... et pousse même pour refaire le break. Skoras loupe l'immanquable sur un contre fulgurant (90e+3), et Coosemans coupe magnifiquement l'angle pour empêcher Talbi de tuer le match (90e+6). Dès lors, le miracle Mauve & Blanc survient presque : De Cuyper doit sortir le ballon à même la ligne devant Vazquez (90e+8), puis... Zanka rate l'absolument inratable sur l'ultime corner (90e+9). Un soupir de soulagement général s'échappe du Jan Breydel, qui a bien failli laisser filer un topper pourtant déséquilibré comme très rarement.