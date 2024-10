Déjà trois matchs arrêtés par les supporters ce weekend : "Certains individus veulent se placer au-dessus du club"

Ce week-end, trois matchs de Pro League ont déjà été perturbés par les supporters. Après les incidents à Courtrai et Charleroi, les Malinois se sont également illustrés.

Hier, le match entre Dender et Malines a dû être temporairement interrompu. Certains supporters encagoulés de Malines ont allumé plusieurs feux de Bengale.

Les choses ont pris une tournure sérieuse, d'après De Morgen, lorsqu'un supporter du KV Malines a reçu un projectile en plein visage. Cela a causé la panique et a conduit au transfert immédiat du supporter blessé vers le centre de traitement des brûlures de Neder-over-Heembeek.

Un supporter du KV Malines allume un feu de Bengale. Le match est temporairement interrompu en attendant que les stewards éteignent et confisquent les feux des supporters ? pic.com/nITxHUIUnw — . (@Danaranindito) 26 octobre 2024

Dans un communiqué, Malines explique qu'au total, trois supporters ont dû être pris en charge : "Il a une nouvelle fois été prouvé que les feux d'artifice n'ont pas leur place dans un stade" écrit le club.

"On joue un match de haut niveau et pourtant, certains veulent se placer au-dessus du club avec des choses qui sont interdites. Nous sommes très déçus de ces quelques supporters, car notre parcage était encore une fois formidable, avec une super ambiance et plein de passion, tout comme nos joueurs".

Le club condamne donc fermement ces comportements, reste à voir quelles sanctions suivront. Avec la recrudescence des matchs interrompus, le message soit en tout cas être exemplaire.