Un Anderlechtois n'y va pas de main morte : "Notre plus mauvais match de la saison"

Le score est assez serré, et on est même passé tout près du 2-2 en fin de rencontre. Mais Killian Sardella ne se voilait pas la face pour autant.

Les sentiments étaient partagés côté anderlechtois en fin de rencontre. Parce que paradoxalement, les Mauves pouvaient nourrir un petit regret : Zanka aurait pu et même dû faire 2-2 sur le tout dernier ballon dans le rectangle brugeois.

Mais personne ne se leurrait : cela aurait été miraculeux et immérité. "C'était un match très, très, très compliqué", reconnaissait Killian Sardella au micro de DAZN. "Ce match, je dirais qu'on le perd en première mi-temps. On n'a pas du tout joué".

En seconde, Bruges n'a pourtant pas beaucoup plus souffert. "Mais l'état d'esprit était le bon, on poussait... puis on encaisse le 2-0 en contre-attaque", regrette Sardella. "C'est vrai qu'on aurait aussi pu revenir sur la fin mais il faut être honnête, ils méritent leur victoire". Dans le jeu, Anderlecht n'a en effet jamais fait jeu égal.

"On peut dire que c'est notre plus mauvaise rencontre de la saison, oui. Mais c'était aussi l'adversaire le plus compliqué", pointe le latéral. "C'est une équipe qui joue la Champions League. Malheureusement, nous n'avons pas répondu présent. Ils nous pressaient très haut, ne nous ont pas laissé l'opportunité de déployer notre jeu".

Voilà cependant quelques semaines que c'est un peu compliqué en championnat pour le RSCA. "C'est vrai qu'on ne répond présent qu'en Europe et qu'en championnat, c'est plus difficile. Mais il faut garder la tête haute car une saison est longue : Bruges a été champion avec 20 points de retard. Ce qui compte, c'est d'être dans le top 6", conclut Sardella avec philosophie.