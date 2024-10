Et si Vinicius ne remportait pas le Ballon d'Or ?

Ce lundi soir, le nom du prochain Ballon d'Or sera révélé. Même si Vinicius semble favori, beaucoup ne partagent pas cet avis...

Beaucoup de rumeurs annoncent que c'est Vinicius Júnior qui remportera le prochain Ballon d'Or. Marca l'a encore annoncé ce lund matin. Le nom sera connu ce lundi soir.

Mais selon beaucoup d'observateurs et même de footballeurs, c'est Rodri qui le mériterait : "Rodri doit gagner le Ballon d'Or ! Il a fait une saison impressionnante. Pas une seule… plusieurs d’affilée. Il a gagné l’Euro, ce qui n’arrive pas à toutes les générations. C'est sans aucun doute un joueur spécial," déclare son coéquipier Ruben Dias au micro d'ESPN.

Lamine Yamal semble être du même avis : "Le Ballon d'Or, j'aimerais que Rodri le gagne," explique le jeune talent d'après le Jijantes FC.

Thierry Henry est également de cet avis : "Mon vote pour le Ballon d'Or ? Rodri ! Les gens oublient les milieux de terrain et ce qu'ils font, ils sont le cœur de l'équipe et il était le cœur de Manchester City. Il a gagné l'EURO, Vinicius Junior n'a pas été performant à la Copa America," déclare la légende du football au micro de CBS Sports.

Des statistiques impressionnantes

Lors de la saison 2023/2024, le joueur espagnol a remporté l’Euro, la Premier League, la Coupe du Monde des Clubs, et la Super Coupe d’Europe. En 64 matchs, il n’a connu qu’une seule défaite. Il a inscrit 12 buts et délivré 14 passes décisives. Ses performances lui ont valu les titres de meilleur joueur de l’Euro et de la Coupe du Monde des Clubs, ainsi qu'une place dans l’équipe-type de l’Euro et de la Premier League. Il établit également un record d’invincibilité avec 74 matchs sans défaite en club.

Dani Carvajal, auteur d'une grande saison, est également beaucoup cité. Mais le favori reste Vinicius. Le dernier Brésilien à avoir reçu cette récompense était Kaka.