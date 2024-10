Officiel : le couperet est tombé pour Erik ten Hag à Manchester, son successeur (à court terme) déjà connu

Erik ten Hag n'est plus l'entraîneur de Manchester United. La situation était devenue intenable.

Plus les mois passaient, plus le flot de critiques envers Erik ten Hag se faisait de plus en plus nourri. C'est finalement la défaite de ce weekend à West Ham qui aura eu raison de l'entraîneur néerlandais.

United a officialisé ce midi le licenciement de son entraîneur : "Nous sommes reconnaissants envers Erik pour tout ce qu'il a fait pendant son séjour avec nous et lui souhaitons bonne chance pour l'avenir" écrit le club dans le communiqué.

Manchester United n'a plus droit à l'erreur

Déjà contesté la saison dernière, Ten Hag était sur la sellette : Manchester United n'affiche que trois victoires en neuf matchs de Premier League et n'a remporté aucun de ses trois matchs en Europa League. L'équipe est quatorzième en championnat et 21e sur la scène européenne.

L'ancien entraîneur à succès de l'Ajax a tout de même permis aux Red Devils de conquérir deux trophées : la Carabao Cup en 2023 et la FA Cup cette année.

C'est son adjoint Ruud van Nistelrooy qui prendra le relais. L'ancienne idole d'Old Trafford a déjà une expérience en tant qu'entraîneur principal au PSV mais ne prendra l'équipe en main que de manière intérimaire.