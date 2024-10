Tubize rêve de faire tomber Anderlecht : "J'aurais préféré qu'ils... gagnent à Bruges avant de venir chez nous"

Ce jeudi, Tubize-Braine accueillera le RSC Anderlecht pour ce qui n'est "pas qu'un match de gala", prévient Drazen Brncic. L'entraîneur du club brabançon a préfacé pour nous cette rencontre au parfum de piège pour les Mauves.

Tubize-Braine, ou plutôt la Royale Union Tubize-Braine de son nom entier, est l'un des quelques clubs de D1 ACFF ou VV (anciennement Nationale 1, anciennement D1 Amateurs...) encore en lice dans cette Croky Cup. Et les Sang & Or, héritiers spirituels de l'AFC Tubize que l'on a connu en D1, a tiré le gros lot : non seulement un grand club de D1A, mais en plus l'honneur de pouvoir recevoir le RSC Anderlecht dans son propre stade.

Un match que tout le monde à Tubize attend avec impatience... ce qui peut jouer des tours à Drazen Brncic, l'ancien entraîneur à succès du RFC Liège qu'on a également bien connu au RWDM ou encore à Seraing et qui dirige donc la RUTB depuis novembre 2023. "Nous avons disputé un match assez moyen à Rochefort... et je crois que c'est dû à ce match de Coupe à venir", nous déclare-t-il avec franchise en amont du 16e de finale.

Tubize attend Anderlecht de pied ferme

"C'est humain et je ne peux pas en vouloir à mes joueurs : la rencontre contre Anderlecht était dans un coin de leur tête. Cela manquait d'intensité par peur de se blesser en vue de ce match si spécial", pointe Brncic, qui n'a évidemment pas apprécié. "J'ai signalé à la mi-temps que je voulais voir autre chose et en seconde période, c'était déjà mieux. Aussi parce que des joueurs sont montés au jeu et ont amené de l'intensité... là aussi peut-être pour se montrer et jouer en Coupe (rires)".

Pour Drazen Brcic, un match contre Anderlecht est bien sûr spécial également, mais le défi est de conserver cette intensité en D1 ACFF. "Le football est le sport collectif le plus égoïste du monde, et l'un de mes objectifs en tant qu'entraîneur est de lutter contre ça. J'aimerais que mes joueurs soient aussi motivés par un match à Rochefort que par un match contre Anderlecht. Mais c'est inévitable, évidemment, je ne peux pas leur en vouloir", relativise l'entraîneur croate.

Il faudrait un miracle pour qu'on élimine Anderlecht

La difficulté est aussi de savoir que Tubize sait où est la priorité, à savoir en championnat. "Bien sûr. Ce ne sera pas la même équipe jeudi qu'en championnat. Mon rôle n'est pas de faire plaisir à tout le monde dans ces circonstances, même si bien sûr, tout le monde veut jouer ce match. À eux de me compliquer la tâche au moment de faire mes choix. Ce match contre Anderlecht est une récompense de tout un travail accompli durant la saison".

Mais pas pour autant un "match de gala", l'entraîneur brabançon l'affirme : "On sait qu'il y a deux divisions d'écart et que ça reste Anderlecht, le top absolu. Mais ce n'est pas impossible, même s'il faudrait un miracle". La mauvaise forme des Mauve & Blanc laisse d'ailleurs croire que c'est peut-être le meilleur moment pour les affronter... mais Drazen Brncic pense l'inverse.

"J'aurais préféré qu'ils... gagnent à Bruges, pour être honnête avec vous (rires). Car peut-être qu'à ce moment-là, ils seraient venus plus relâchés chez nous. Bien sûr, ce sont des professionnels, mais c'était plus susceptible qu'il y ait du relâchement après une victoire à Bruges. Vu leurs résultats récents, ce match de Coupe prend d'autant plus d'importance pour eux", analyse-t-il. "Ils voudront se rattraper. Ce n'est pas une si bonne chose pour nous". Réponse jeudi soir !