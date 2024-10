Un Diable Rouge enfin à l'étranger ? L'un des plus grands clubs d'Europe serait sur le dossier et en aurait même fait une priorité

L'information est à prendre avec des pincettes, car elle nous vient d'un média de supporters du Paris Saint-Germain, le genre de média qui dispose en effet parfois de réelles infos, mais peut aussi avoir suivi l'information d'un agent peu scrupuleux. Toujours est-il que selon PSG Inside Actus, le champion de France s'intéresserait de très près à Maxim De Cuyper.

Le Diable Rouge de 23 ans serait en effet sur la liste prioritaire du PSG pour l'un des deux mercatos à venir, hivernal ou estival, afin de renforcer le poste d'arrière droit. Paris souhaiterait "rester en contact avec la direction de Bruges" et les assurerait de son intérêt concret dans un avenir proche.

Maxim De Cuyper est la priorité des prochains #Mercato. ( Hiver ou été 2025). Le Paris Saint-Germain a l'intention de rester en contact le plus souvent possible avec Bruges et le joueur. Un moyen de faire comprendre que Paris a réellement… https://t.co/JYEcDTo1Ht pic.twitter.com/vUYvYIPFAS