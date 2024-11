La Gantoise mise sur un joueur au fort potentiel : "Il commence à trouver ses marques et peut faire la différence pour nous"

Malgré une légère baisse de régime, les Buffalos ne visent que les trois points face à la lanterne rouge afin de se relancer.

Outre sa défaite à Chelsea, la Gantoise a connu une petite perte de vitesse en championnat et espère se remettre sur les bons rails face au Beerschot après sa large victoire en coupe de Belgique. La partie se jouera toutefois à Anvers, un match qui pourrait être piège donc pour les hommes de Wouter Vrancken.

Ceux-ci auront ensuite quatre rendez-vous importants avant le Standard et Anderlecht, entrecoupé par deux rencontres de coupe d'Europe face à Nicosie puis Lugano. Un gros mois de novembre en perspective donc.

La Gantoise pourrait aller au Kuip sans Stefan Mitrovic. Le Serbe souffre d'un problème au mollet. Hélio Varela, qui a du quitter la pelouse contre Rochefort à cause de crampes, sera bien présent : "Il est logique qu'il y ait encore des hauts et des bas. Nous avons un jeune noyau qui n'est pas habitué à jouer deux matches par semaine", a expliqué Wouter Vrancken à Het Laatste Nieuws.

Pas de panique : du temps et de la patience

"J'aime entendre les gens me dire que notre noyau est assez etoffé. Mais des gars comme Franck Surdez, Noah Fadiga ou Hugo Gambor n'ont presque pas joué l'année dernière et doivent en payer le prix maintenant. Cela demande des ajustements. Ce qui est clair, c'est que nous devons trouver une constante dans nos résultats et nos performances", poursuit le coach.

Momodou Sonko peut y contribuer. Le jeune Suédois sort peu à peu du marasme. En coupe, il a inscrit deux buts contre Rochefort : "Nous avons beaucoup travaillé avec Momo. C'est à lui de retenir les points positifs. En ce moment, il est en bonne position, il commence à trouver ses marques. Un bon Sonko peut faire la différence pour nous."