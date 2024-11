Léandre Kuavita a réussi son pari en Coupe de Belgique : voilà pourquoi Ivan Leko va devoir poser des choix cruciaux avant de recevoir Saint-Trond

Remis dans le onze de base pour affronter le Lyra-Lierse, Léandre Kuavita a gagné des points et a montré qu'il méritait toujours sa place. Ivan Leko va devoir poser des choix cruciaux avant de recevoir Saint-Trond, samedi.

Cette rencontre de Coupe de Belgique face au Lyra-Lierse a permis à Léandre Kuavita de retrouver sa place dans le onze d'Ivan Leko. Le jeune milieu de terrain a aussi profité de replacement d'Aiden O'Neill en défense centrale, réalisé pour compenser les diverses blessures dans ce compartiment du jeu.

On m'a donné une bonne occasion de faire mon trou, et j'essaie encore de creuser"

"Je me dis que chaque minute sur le terrain, je dois me donner à 100%. Ce n'est que du plus, cinq, dix ou nonante minutes. On m'a donné une bonne occasion cette année, j'ai fait mon trou et j'essaie de creuser encore. Je me sens mieux quand je peux me projeter, j'aime faire les courses offensives, défensives et avoir de l'espace devant moi" répondait Kuavita à notre micro, mercredi, après le succès contre le Lyra-Lierse.

Le joueur présent à l'académie du Standard depuis 2019 savait qu'il s'agissait là d'une occasion en or de montrer à son entraîneur qu'il méritait toujours une place, lui qui avait perdu la sienne lorsque la presque totalité des transferts estivaux ont pris leurs marques. Et avec un but, une passe décisive et une prestation pleine au compteur, l'opération a été un succès.

"Léandre est un top joueur, totalement sous-estimé. En début de saison, plusieurs ne connaissaient pas son nom, il a très bien commencé, mais il a toujours reçu des critiques. Pourtant, le garçon est très bon. Aujourd'hui (mercredi), il donne une passe décisive, il marque, il a un autre grosse occasion, il participe au troisième but, mais il y aura toujours des critiques" réagissait Ivan Leko en conférence de presse, à son sujet.

Ivan Leko a besoin du profil de Léandre Kuavita

Kuavita n'est pas le joueur le plus glamour du noyau. Très travailleur, l'ancien international U19 apporte cependant une touche de combativité nécessaire et des courses entre les lignes que ne produisent pas, pour le moment, ses concurrents directs à une place de titulaire. Encore parfois imprécis, le joueur de 20 ans semble toutefois prendre un avantage significatif sur un Isaac Price à côté de ses pompes depuis quelques semaines.

"J'aime ce jeune garçon issu de la formation du Standard. Même s'il fait des erreurs, on s'en fout. Il en a encore fait ce soir (mercredi), mais vous voyez son match. Il a vraiment le profil et la mentalité du Standard, c'est le futur du club à ce poste. Et s'il parvient à ajouter des buts et des passes décisives...", ponctuait Leko à son sujet.

La chose claire, c'est que Kuavita a marqué des points, contre le Lyra-Lierse. Avec le test d'Aiden O'Neill en défense centrale qui n'a pas été des plus concluants, les prestations décevantes d'Isaac Price et Marko Bulat qui s'enchaînent et la bonne première de Sotiris Alexandropoulos, le coach croate va devoir poser des choix cruciaux avant de recevoir Saint-Trond, samedi (16h00).