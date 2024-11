🎥 Un Diable Rouge décisif à deux reprises en championnat

Ce samedi, le Celtic d'Arne Engels affrontait Aberdeen dans le championnat écossais. Le Diable Rouge a été décisif à deux reprises dans la victoire de son équipe sur le score de 6-0.

Le natif de Termonde a d'abord été décisif sur le premier but du Celtic. Suite à un corner parfaitement frappé par le joueur belge, Cameron Carter-Vickers place parfaitement sa tête et ouvre le score à la 29e minute de jeu.

Alors que le score était déjà de 4-0, Engels a été décisif sur le cinquième but à la 59e minute. Après avoir tenté une talonade qui n'est pas passée, le Belge trouve finalement superbement Nicolas Kühn qui porte le score à 5-0.

Le Diable Rouge a donc déjà délivré 4 passes décisives en 8 matchs de championnat avec le club écossais cette saison. Tireur de penalty, le milieu a également marqué 2 buts.

That is a magical finish from @CelticFC's Nicolas Kühn 😍



"You could have three Mitovs in the goal, he's not saving it!" đŸŽ™ïž#PremierSportsCup | @spfl pic.twitter.com/SnSGMTQIy8