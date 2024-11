"Wouter buiten" et banderoles anti-Renard malgré la large victoire : les ultras d'Anderlecht hués par le reste des supporters !

C'était prévisible : les ultras d'Anderlecht n'ont pas changé d'avis concernant la nomination d'Olivier Renard parce que leur équipe l'a largement emporté. Mais ils étaient un peu seuls...

Anderlecht a bien tenté de noyer le poisson et invisibiliser toute potentielle protestation en avant-match avec un spectacle son et lumière assez étrange quand on reçoit le 14e de Jupiler Pro League. Mais malgré ça, et malgré la large victoire du Sporting, les ultras n'ont pas oublié Wouter Vandenhaute.

En seconde mi-temps, alors que le score était de 3-0, des banderoles ont surgi dans le Lotto Park. Certaines étaient à destination d'Olivier Renard, ancien du Standard : "Renard not welcome", mais aussi des chants tels que "Renard Standard" ou "Standard de m*rde" étaient au programme. Le fait qu'il soit inquiété dans l'Opération Mains Propres est aussi un souci aux yeux de certains.

© photonews

Mais c'est bien sûr Wouter Vandenhaute qui a été aussi visé, avec une banderole rappelant ses propos en 2022 : "Ca peut toujours être pire", déclarait-il à l'époque. "Visionnaire", ironise une banderole de la Mauves Army. Le président du RSCA est vu comme le principal responsable des problèmes actuels du club, et ce depuis qu'il a décidé de se séparer de Vincent Kompany.

Cependant, ce comportement des ultras alors que leur équipe disputait un très bon match et avait besoin de soutien n'a pas été apprécié par le reste des tribunes, notamment latérales. Dès que les chants "Wouter buiten" reprenaient, ils étaient copieusement hués.

Ce n'est pas la première fois que la Mauves Army est ciblée par le reste du public anderlechtois. On se rappelle que lors du Clasico, leur démonstration de soutien envers les ultras du Standard avait été très mal prise par les autres supporters.