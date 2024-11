Les aveux étonnants d'Adriano Bertaccini : "Si je pouvais m'excuser auprès de tous les coachs que j'ai eus..."

Adriano Bertaccini respire la confiance à Saint-Trond. L'attaquant savoure après avoir connu quelques coups durs en début de carrière.

Face au Standard, Adriano Bertaccini aurait dû, si le VAR n'en avait pas décidé autrement en toute fin de rencontre, avoir inscrit son neuvième but en 12 matchs de Pro League cette saison. Mais avant d'enchaîner les buts, le Carolo de 24 ans a connu quelques périodes de vaches maigres.

Ses transferts à l'Austria Lustenau (deuxième division autrichienne) et Tessenderlo (Nationale 1) avaient eu raison de sa confiance en lui et de ses espoirs de percer dans le football professionnel.

Sa formation à Genk lui a également valu des moments durs : "J’allais à l’école à Liège, je prenais le bus à 6 h chaque matin. Je ne rentrais voir ma famille que le dimanche, je faisais deux fois deux heures de train de Liège à Charleroi, avant le retour. Mes copains sortaient et s’amusaient ; moi, chaque jour, c’était du 6h-23h. Mais les plus grands sacrifices, ce sont mes parents qui les ont faits : eux conduisaient, moi je dormais dans la voiture" se souvient-il pour la RTBF.

Un gros travail sur lui-même

"J’étais un peu frustré, je n’écoutais pas mes coaches : j’ai eu des comportements inadmissibles où je quittais des entraînements quand ça ne me plaisait pas. J’étais un peu gamin de m*rde. Si je pouvais changer les choses, je serais comme je suis aujourd’hui : gentil et respectueux. Je regrette : si je peux m’excuser auprès de tous les coaches que j’ai eus, je le fais aujourd’hui. Aujourd’hui, j’ai changé : les coaches que j’ai recroisés le savent… car ils me l’ont dit" poursuit-il.

Adriano Bertaccini conserve aujourd'hui un caractère bien trempé (sa brouille avec Christian Lattanzio en début de saison est là pour le rappeler) mais a appris à se contenir pour ne plus se mettre hors-jeu vis-à-vis du monde du football. D'autres n'ont pas su en faire de même et le regrettent aujourd'hui amèrement.