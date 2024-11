🎥 Quand un ancien Diable Rouge dégoupille sur Jude Bellingham : "C'est devenu un porteur d'eau !"

Jude Bellingham n'y arrive plus. La star du Real Madrid est dans un sacré creux. Wesley Sonck ne s'est pas montré très tendre envers lui.

Jude Bellingham est l'un des plus grands espoirs du football mondial. Joueur au talent exceptionnel, l'Anglais avait impressionné lors de ses débuts au Real Madrid.

Mais cette saison, le joueur de 21 ans déçoit. Il n'a pas encore marqué le moindre but en près de 1000 minutes. Un état de forme qui interroge.

L'une des explications, c'est le jeu actuellement développé par le Real. C'est l'analyse de l'ancien attaquant international belge, Wesley Sonck, consultant pour Pickx Sports.

"C'est plus facile à dire qu'à faire, mais bien sûr, il leur faut de la clarté sur la façon de jouer. Bellingham, par exemple, travaille déjà beaucoup plus pour l'équipe que l'année dernière."

"Il est bien moins efficace, il n'a pas encore marqué le moindre but. C'est devenu un porteur d'eau. On a vu il y a deux semaines que cela commence à chauffer. L'an dernier, il allait dans la surface de réparation et recevait le ballon. Maintenant, avec Mbappé, ce n'est plus le cas."