Chelsea avec un entrejeu bien connu du football belge : tout champion du monde qu'il est, Enzo Fernandez en fait les frais

Chelsea a partagé contre Manchester United le week-end dernier. Roméo Lavia et Moises Caicedo ont une nouvelle fois brillé.

Après une série de blessures, Roméo Lavia a, pour la première fois depuis son arrivée à Chelsea il y a plus d'un an, débuté trois matchs de rang en Premier League. Sa collaboration avec Moises Caicedo, que Brighton avait loué six mois au Beerschot avant de le vendre pour 116 millions aux Blues, débouche sur une belle alchimie.

Lors du match contre Manchester United, Lavia a non seulement aidé son équipe défensivement, mais a également permis à Caicedo de prendre plus de risques offensivement. Il a été le partenaire parfait pour son compère, avec un bel équilibre entre temporisation et projection vers l'avant.

Un problème de luxe pour Chelsea

Cela a permis à Caicedo de briller, et même d'égaliser après l'ouverture du score de Bruno Fernandes. L'entraîneur Enzo Maresca, qui avait déjà eu Lavia sous sa direction lorsqu'il était en charge des jeunes de Manchester City, a adapté sa formule pour exploiter les points forts de Lavia.

Cela a poussé l'Italien à placer Enzo Fernandez, pourtant son capitaine en début de saison, sur le banc. Le champion du monde argentin, qui est sous contrat à Londres jusqu'en 2032, n'a débuté aucun des trois premiers matchs de Premier League. Maresca reconnaît la valeur de Lavia et Caicedo, soulignant que leurs qualités physiques sont la raison de ce choix stratégique.

Avec sa progression continue et ses performances impressionnantes en Premier League, il serait étonnant de ne pas voir Roméo Lavia à nouveau à l'oeuvre avec les Diables Rouges dans un avenir proche.