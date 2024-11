Luc Nilis parle avec émotion du match qui a marqué la fin de sa carrière : "Je lui ai offert une Rolex"

Le Club de Bruges affrontera Aston Villa en Ligue des Champions demain. Un club au passé tragique pour Luc Nilis.

Après une carrière réussie en Belgique et aux Pays-Bas, Luc Nilis a déménagé en Angleterre, pour défendre les couleurs d'Aston Villa. Mais sa carrière y a été brusquement stoppée par un accident tragique sur le terrain. Les souvenirs douloureux restent gravés dans la mémoire de nombreux supporters.

Cela s'est produit le 9 septembre 2000, sur le terrain d'Ipswich Town, son troisième match pour les Villans. "Dion Dublin dévie de la tête, et je vois le ballon s'en aller dans les airs", se rappelle Nilis dans la Gazet van Antwerpen. "Du coin de l'œil, je vois le gardien, Richard Wright, qui n'est pas encore trop loin de son but. Mais au moment où je veux toucher le ballon de mon pied, il est soudainement sur moi".

"Nous nous sommes percutés avec une grande force ; son genou a frappé ma jambe". Une scène horrible : le tibia et le péroné de Nilis étaient en morceaux : "Le plus bizarre, c'était que je ne ressentais aucune douleur, je voulais juste me relever. Mais quand j'ai vu ma jambe, j'ai su que c'était grave".

Souvenirs de l'enfer

La jambe de Luc Nilis s'est fracturée, il a immédiatement dû être évacué. "À l'hôpital, j'ai été anesthésié pour une opération, mais en route, j'ai ressenti une douleur intense, comme si un ballon éclatait dans ma jambe. J'ai demandé de la morphine tout le temps, mais j'ai perdu conscience à maintes reprises à cause de la douleur", se souvient-il.

L'attaquant a dû subir plusieurs opérations et a connu des complications graves, avec même une menace d'amputation. Heureusement, un chirurgien, qui a spécialement incisé dans son mollet pour permettre à l'oxygène d'atteindre les tissus endommagés, a pu sauver sa jambe.

"Cet homme a changé ma vie. S'il n'était pas intervenu, j'aurais perdu ma jambe. Je lui en suis éternellement reconnaissant", raconte Nilis. En signe de gratitude, il a offert au chirurgien une Rolex gravée de ses initiales et de la date de l'accident. "C'était un petit geste en comparaison avec ce qu'il a fait pour moi".