🎥 Les Francs Borains écrasés par Beveren, une légende des Diables Rouges honorée avant le match

La 11e journée de Challenger Pro League se poursuivait ce samedi avec un déplacement compliqué pour les Francs Borains.

Beveren - Francs Borains

Le RFB se déplaçait au Freethiel pour y défier un Beveren malade, qui restait sur six rencontres consécutives sans victoire ainsi qu'une défaite en coupe de Belgique. Mal lotis, les Borains avaient également besoin de points afin de quitter la zone rouge.

Le coup d'envoi était donné par Jean-Marie Pfaff qui recevait un hommage de tout le stade pour son entrée dans le Hall of Fame. Et la présence de la légende semble leur avoir porté chance à Beveren qui a étrillé le RFB. Michiwaki (9e), Kerrigan (34e), Servais (39e) et Dassy (54e) sont les buteurs qui permettent à Beveren de se donner de l'air en bas de tableau et d'enfoncer les Francs Borains un peu plus.

🌟 | El Sympatico toont maar al te graag zijn gouden jasje aan het Beverse publiek. 😍💐 #SKBRFB pic.twitter.com/nis4kBxUHg — DAZN België (@DAZN_BENL) November 9, 2024

Lommel - Deinze

Diego Rosa (3e) ouvrait rapidement le score pour Lommel, Daci sur penalty égalisait à l'heure de jeu. Les deux équipes restent respectivement 4e et 5e au classement et se tiennent à un point d'écart.

Genk II - Club NXT

Plus tôt dans l'après-midi, les jeunes Blauw & Zwart ont remporté la mise en déplacement à Genk.

Liam De Smet ouvrait le score à la demi-heure, mais les Limbourgeois revenaient dans le coup grâce à Wilson Da Costa (47e). Le but de la victoire était planté par Benjamin Faraas (71e). Ce dernier permet à Bruges de se reprendre après deux rencontres sans victoires et d'enfoncer Genk un peu plus dans la crise avec une quatrième défaite consécutive.