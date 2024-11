Olivier Renard mis en cause dans le transfert d'Edmilson ? Il met les choses au clair

L'arrivée d'Olivier Renard à Anderlecht a fait beaucoup de bruit, notamment en raison de son implication dans l'Opération "Mains propres". Le directeur sportif d'Anderlecht a tenu à rectifier certaines choses à ce sujet.

En arrivant à Anderlecht, Olivier Renard a tout de suite voulu jouer la carte de la transparence. Il a fait inclure une clause stipulant que le club pouvait mettre un terme à la collaboration s'il était inculpé dans l'Opération 'Mains propres'. "Mes parents et mes enfants ne doivent pas en être les victimes. Je suis droit dans mes bottes" explique-t-il au Laatste Nieuws.

Olivier Renard est l'un des rares à ne pas avoir conclu d'accord avec la justice : "J'ai des preuves écrites qui me disculpent, mais je ne peux même pas les montrer. Je n'ai jamais été invité à une discussion. À travers mon avocat, la justice m'a proposé de régler mon affaire (en parvenant à un accord financier à l'amiable NDLR)".

"De nombreux autres ont accepté et sont de nouveau ou toujours actifs dans le football sans que l'on en parle. J'ai refusé, je ne veux pas avouer ma culpabilité pour quelque chose que je n'ai pas fait. Mais je n'ai même pas la chance de me défendre" poursuit-il.

Rien à se reprocher

Mais quels sont les chefs d'accusation qui pèsent sur lui ? Fraude et faux en écriture lors du transfert d'Edmilson du Standard à Al Duhail. Il aurait également reçu trois fois 20 000 euros de Dejan Veljkovic. "Dans l'affaire Edmilson, beaucoup moins médiatisée, mon nom a été complètement blanchi. Pas celui du Standard en tant que club, ni celui de Bruno Venanzi".

Pour Olivier Renard, le chapitre est clos : "J'ai été complètement disculpé après avoir présenté des preuves. Cela concernait bien plus que les 3 x 20 000 euros dont Dejan Veljkovic m'accusait. Sur la base de ses déclarations, Bruno Venanzi a porté plainte contre moi. J'ai donc dû me justifier aussi devant la MLS. Après avoir présenté les preuves, j'ai pu partir sur-le-champ et continuer mon travail. Pour moi, cela suffit".