Manchester City en crise ? "Peut-être qu'une autre équipe mérite plus de gagner la Premier League que nous"

Manchester City vit une période compliquée. Le champion d'Angleterre en titre n'est pas habitué à perdre et vient d'enchaîner quatre défaites de suite, dont deux en Premier League.

Le mot "crise" a été lâché après la quatrième défaite consécutive des hommes de Pep Guardiola à Brighton (lire ICI). Mais l'Espagnol ne cède pas à la panique et reste persuadé que City reviendra bientôt au sommet de sa forme. Mieux, il en fait même un défi auquel il est impatient de s'attaquer.

La trêve internationale arrive au bon moment et permettra à tout le monde de souffler, mais pas à Guardiola qui en profitera pour creuser le problème et préparer ses solutions : "Je vais réfléchir pendant ces dix jours, faire le vide, faire en sorte que les joueurs reviennent en forme, c'est l'objectif", a déclaré le boss Cityzen sur le site du club.

"Certaines choses doivent changer rapidement. Nous ne sommes actuellement pas capables de tenir un rythme élevé durant 90 minutes. Nous devons nous vider la tête. Espérons que nous verrons nos joueurs en forme et à leur meilleur niveau après la trêve internationale", poursuit l'Espagnol.

Remettre City sur les bons rails sans plusieurs cadres blessés

"Le calendrier des matchs ne devient pas plus simple et moins lourd. Peut-être qu'une autre équipe mérite plus de gagner la Premier League que nous cette année. Nous avons déjà gagné six fois au cours des sept dernières années. Il est normal de perdre parfois. C'est mon défi maintenant de renverser la situation. Et je vais relever ce défi avec beaucoup de plaisir. Je ne vais pas reculer maintenant", poursuit le coach dont le contrat se termine à la fin de cette saison.

Miné par les blessures (Jack Grealish, Ruben Dias, John Stones, Rodri, Oscar Bobb, Jérémy Doku), City est à cinq points du leader Liverpool. Après la trêve internationale, Kevin De Bruyne et les siens accueilleront Tottenham puis Feyenoord avant le choc à Anfield face à Liverpool.