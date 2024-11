Kasper Dolberg dans la forme de sa vie ? "J'ignorais que j'étais meilleur buteur..."

Kasper Dolberg est soudain devenu une machine à marquer des buts. Trois contre Tubize, deux contre Courtrai et maintenant encore trois contre le Cercle. Le Danois est clairement dans une bonne période, mais la façon de jouer sous David Hubert l'a également libéré.

Plus tôt dans la saison, Dolberg semblait davantage utilisé pour son travail que pour ses qualités de finisseur. Trop d'efforts, pas assez d'occasions concrètes. "Ma vie personnelle joue-t-elle un rôle dans ma réussite actuelle devant le but ? Peut-être, je me sens bien depuis mon arrivée ici," confie l’attaquant danois. "Ce n’est pas que je sois plus heureux qu’avant, mais oui, je suis satisfait et je profite de ma vie."

Dolberg souligne qu'il ressent une véritable confiance sur le terrain, notamment grâce au soutien qu'il reçoit de ses coéquipiers. Edozie et Amuzu ont délivré des centres d’une grande précision pour ses buts. "La qualité des centres s’est effectivement améliorée, c’est un axe sur lequel nous travaillons quotidiennement. En tant qu’attaquant, je suis évidemment ravi de voir ce travail se concrétiser en match," explique-t-il.

Avec huit buts en onze jours, il impressionne. "Ai-je déjà réalisé une telle performance par le passé ? N’est-ce pas à vous de le savoir ? Je n’en ai aucune idée, je ne pense pas," plaisante Dolberg. Quant au titre de meilleur buteur, il semble peu concerné : "Je suis en tête du classement des buteurs ? Je l’ignorais. Bien sûr, cela signifierait que je fais du bon travail, mais je n’ai pas d’objectif spécifique en tête. Et même si j’en avais un, je ne vous le dirais pas, sinon vous ne parleriez que de ça."

Dolberg affiche également un sans-faute sur penalty. "Le gardien a bien failli l’arrêter cette fois-ci. Cette fois, j’ai pris une approche un peu différente, en frappant rapidement pour le surprendre. Peut-être devrais-je revenir à ma méthode habituelle la prochaine fois."

Dès le début du match, Dolberg a failli écoper d’un carton jaune. Il est notable de voir comment il cherche systématiquement l’affrontement physique ces derniers temps. "J’essaie de donner un signal à l’équipe. En tant qu’attaquant, je me dois de montrer de l’énergie. Je le fais aussi pour moi, pour me mettre dans le rythme, même si je touche peu de ballons. Bien sûr, cela dépend du contexte : si le Cercle joue de manière physique, nous devons nous adapter. Mais il n’y a rien de personnel contre les défenseurs adverses. Peut-être aurais-je mérité un carton jaune," conclut-il en souriant.