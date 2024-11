"Pour l'instant, je doute de tout le monde, y compris de moi-même" : les mots forts d'Ivan Leko après la déroute du Standard

Ivan Leko était dépité après la défaite à La Gantoise. Le Standard va devoir se remobiliser pendant la trêve internationale.

"Tout d’abord, félicitations à La Gantoise qui mérite clairement sa victoire" : Ivan Leko ne pouvait qu'admettre la supériorité des Buffalos après le 5-0 infligé à son équipe.

L'entraîneur croate regrette amèrement le manque de personnalité dans les deux rectangles : "Il nous manque cet instinct de tueur. De l’autre côté, surtout en seconde période, chaque frappe terminait au fond. Avant la pause, on était à trois occasions partout mais le marquoir indiquait 2-0, tout était dit" déclare-t-il, relaye Le Soir.

La trêve internationale va donc permettre à tout le monde d'analyser cette déroute : "Cela impacte la confiance de tout le monde. Au fur et à mesure que le match avançait, notre capital confiance baissait pendant que celui de l’adversaire grimpait. C’est dur à expliquer, on va analyser froidement cette rencontre".

Tout le monde doit se remettre en question

Plus que des longs discours, le Standard doit avant tout afficher la même faim à l'extérieur qu'à Sclessin. Le reste, même le fond de jeu, est secondaire : "On a peut-être mal abordé ces matches et on doit peut-être mieux le faire. On doit privilégier le résultat parce que tout le monde s’en fout qu’on se soit créé des chances ou quoi, la première chose que les gens regardent, c’est le résultat. On doit désormais préparer les matches en axant plus sur le résultat".

Autant le dire, les deux prochaines semaines s'annoncent lourdes : "Pour l'instant, je doute de tout le monde : de moi, de mon staff, de mes attaquants, de mon gardien, de ma défense et de mon entrejeu" conclut-il, notamment dans l'optique de répondre aux remarques sur Matthieu Epolo, forcément loin d'être le seul fautif.