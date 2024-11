Karim Belhocine à nouveau en mission dans le foot wallon : les raisons d'un retour qui a mis plus de deux ans à se dessiner

Karim Belhocine est l'homme qui devra mener les Francs Borains au maintien. Le club est revenu sur les raisons de cette nomination surprise.

Les Francs Borains bientôt une nouvelle version du Charleroi d'il y a quelques années ? A l'ombre des terrils, le stade Robert Urbain va désormais accueillir Karim Belhocine comme entraîneur, en plus du duo Dorian Dessoleil - Sébastien Dewaest qui a fait vivre de belles soirées au Mambourg voici quelques années.

Mais au-delà de ces retrouvailles finalement assez anecdotiques, l'arrivée de Belhocine a surpris. Il n'avait en effet plus coaché depuis plus de deux ans et son licenciement du côté de Courtrai.

C'est cette aventure chez les Kerels qui semble avoir contribué à sa venue dans le Borinage. Car avant d'être le premier entraîneur remercié de la saison 2022/2023, l'entraîneur de 46 ans avait sauvé une équipe qui flirtait chaque année un peu plus vers la relégation.

Les Francs Borains, avant-derniers de D1B

C'est désormais chez les Francs Borains qu'il doit aider à rectifier le tir, dans un style sans doute assez différent d'Hicham El Alaoui, qui prônait un projet de jeu très ambitieux, qui n'a pas pris. "Merci à Hicham et Guy (Guy Jongbloed, préparateur des gardiens, également remercié) pour le travail effectué. Hicham a vraiment apporté une vision du jeu, a fait progresser des joueurs et nous a montré de belles évolutions" a commencé Georges-Louis Bouchez.

"Néanmoins, notre position aujourd’hui nécessite une remise à plat et une approche nouvelle qui ne pouvait être amenée que par une personne extérieure. Et quelle personne ! Avec son expérience qui va du sauvetage à l’Europe, Karim a un palmarès, une personnalité et une connaissance du football qui seront des atouts majeurs pour permettre au Royal Francs Borains de regarder à nouveau vers le haut et recréer une spirale positive" poursuit le président du club.

© photonews

De son côté, Karim Belhocine avait déjà été approché depuis ces deux ans hors du circuit. Mais il n'avait pas trouvé de projet qui lui correspondait. L'ancien défenseur accorde une grande importance aux valeurs du club et à la simplicité des gens avec qui il travaille. Des ingédients qu'il semble avoir retrouvé à Boussu.

La trêve internationale était le meilleur moment pour permettre à Belhocine de prendre ses marques avec son nouveau groupe. Demain, il y a déjà un match amical au programme face à...Coutrai, pour ainsi y voir plus clair avant la reprise de la D1B contre Deinze, dans une dizaine de jours.