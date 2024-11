Un Diable Rouge pense déjà à un transfert...vers la Premier League : "L'été prochain sera très important"

Sebastiaan Bornauw, défenseur de 25 ans de Wolfsburg et ancien joueur d'Anderlecht, laisse entendre un possible transfert dans un futur proche. Actuellement lié au club allemand jusqu'en 2026, il considère l'été prochain comme un moment crucial dans sa carrière.

"Le prochain marché des transferts estival sera spécial pour moi", déclare Bornauw à Sudinfo. "Je serai alors dans ma dernière année de contrat. Deux options s'offrent à moi : soit prolonger à Wolfsburg, soit franchir une nouvelle étape."

Selon lui, le choix dépendra de ses performances cette saison : "C'est à moi de faire bonne impression, et ensuite nous verrons ce qui sera décidé l'été prochain."

Sebastiaan Bornauw rêve de la Premier League

Bornauw indique qu'il se rapproche d'un moment de sa carrière où il sera à son meilleur niveau. "Pour un défenseur, mes plus belles années arrivent vers 28 ou 29 ans", explique-t-il.

Ses ambitions sont élevées et il espère secrètement signer dans un grand championnat. "Depuis ma jeunesse, je rêve de la Premier League, même si le football allemand me convient bien."

Malgré ses ambitions à Wolfsburg, Bornauw espère toujours un rôle régulier chez les Diables Rouges, même s'il n'a joué que quatre matchs internationaux jusqu'à présent. Ces derniers mois, il a fait partie de la sélection mais a eu peu de temps de jeu. Cependant, il reste motivé pour se prouver .

"En tant que joueur, vous voulez toujours donner le meilleur de vous-même et c'est pourquoi vous travaillez dur au quotidien. J'ai raté quelque chose à cause de mois difficiles avec l'ancien entraîneur, mais ce qui est passé est passé. Je dois regarder vers l'avant et essayer de me distinguer chaque semaine pour revenir en équipe nationale", a-t-il conclu.