Vincent Kompany ravit les joueurs du Bayern en relançant une vieille tradition de Pep Guardiola

Vincent Kompany dirige un grand nombre de joueurs internationaux au Bayern Munich. Les autres vont pouvoir souffler.

Au Bayern Munich, le mot "trêve" n'est pas souvent à l'ordre du jour vu la quantité de joueurs du noyau qui rejoignent leurs sélections respectives à travers le monde.

Pour ce qui est des autres, on les voit souvent suer à grosses gouttes, pour tenter de se frayer un chemin vers le onze de base. Mais face au calendrier de plus en plus chargé, il ne faut pas en faire trop.

Het Laatste Nieuws rapporte ainsi que Vincent Kompany a donné une semaine de congé complet à ses joueurs restés en Bavière. Les joueurs blessés doivent tout de même se rendre au club pour des soins et des exercices individuels.

Inspiré par Guardiola ?

Les précédents entraîneurs du Bayern n'agissaient pas de la même manière, collant à ce culte de la performance associé au club et à ses séances d'entraînement. Seul Pep Guardiola avait lui aussi allégé le programme de ses joueurs de la sorte.

De quoi rendre Kompany encore un peu plus populaire aux yeux de son groupe. Car si Vince The Prince se montre très exigeant envers ses joueurs et applaudit ceux qui en font plus à l'entraînement, il montre qu'il sait aussi lâcher la bride.