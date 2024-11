"Il y a de grandes ambitions dans le club" : un mois après avoir raccroché les crampons, Andres Iniesta rejoint un challenge surprenant

Andres Iniesta a racheté le club de Helsingør. Si vous n'en aviez jamais entendu parler, c'est normal : l'équipe évolue en troisième division danoise.

Appelez-le Anders Iniesta : un mois après sa dernière pige en tant que joueur du côté des Emirats arabes unis, le Catalan est déjà bien occupé. Il est devenu l'actionnaire majoritaire du club d'Helsingør.

Son agence Never Say Never a finalisé l'opération en collaboration avec la société Stoneweg. Le club est basé dans la ville d'Elseneur, située à la pointe nord-est de l'île de Seeland, au nord de Copenhague.

Une reconversion rapide

Iniesta a-t-il été conquis par l'ancienne forteresse de Kronborg, l'une des plus imposantes de toute la Scandinavie, qui a connu son heure de gloire dans Hamlet, l'oeuvre de William Shakespeare ?

Don Andres a expliqué au média Tipsbladet les raisons de sa venue : "Il y a de grandes ambitions dans le club, et nous les partageons. Nous allons désormais travailler dur pour intégrer notre expertise dans le monde du football au FC Helsingør".

Le Catalan est ambitieux : "Cela se fera étape par étape. Il y a d'abord une longue pause hivernale, mais nous sommes prêts à travailler dur, et ensuite un printemps passionnant viendra".