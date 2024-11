Mauvaise nouvelle pour Anderlecht ? "Il reste dans nos plans !"

Le coach de Southampton, Russell Martin, a parlé de Samuel Edozie, qui joue actuellement en prêt à Anderlecht. Martin a souligné que Edozie, malgré son prêt, joue toujours un rôle important dans les "grands projets" du club.

Anderlecht loue Edozie sans option d'achat. Dommage peut-être, car le Britannique a du talent. Et Southampton ne semble pas vouloir le vendre. "Il est un joueur important pour nous à long terme," a déclaré Russell Martin au Daily Echo. Après un été où Southampton recruté des options offensives plus expérimentées, le jeune de 21 ans a choisi de jouer à Anderlecht pour avoir du temps de jeu.

Edozie, qui a joué auparavant pour la jeunesse de Manchester City, joue désormais régulièrement pour Anderlecht et a déjà marqué deux buts et délivré deux passes décisives. Martin est satisfait des performances d'Edozie et de comment il s'adapte à son nouvel environnement.

"Nous avons envoyé différentes personnes le regarder," a expliqué Martin. "Matt Gill et Olly Lancashire sont déjà allés en Belgique, et Gilly est retourné y jeter un œil le week-end dernier. Nous sommes en contact constant, et il se débrouille bien."

Cependant, Martin a appelé Edozie à mieux communiquer avec le club, un point important selon l'entraîneur. "J'encouragerais vraiment Sam à s'améliorer dans l'envoi de messages et à fournir plus de détails," a déclaré Martin en souriant. Il a souligné que le club envoie régulièrement des membres du personnel pour maintenir un contact personnel, car selon lui, cela fonctionne toujours mieux. "Le contact en face-à-face est toujours meilleur et plus facile," a-t-il ajouté.

Martin a souligné qu'il aimerait aussi rendre visite à Edozie lui-même, mais son emploi du temps ne le permet pas actuellement. "Il y aura un moment où je pourrai aller moi-même. Cette saison sera vraiment bonne pour lui," a conclu Martin.