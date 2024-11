A la hauteur du préjudice ? Un supporter de Charleroi condamné à payer 65 000 euros au club

Il y a près de deux ans, André, supporter de Charleroi, a définitivement fait arrêter le match entre le Sporting et Malines. Sa sanction est lourde.

C'était un soir de novembre 2022. Charleroi restait sur un début de saison très difficile qui avait d'ailleurs coûté sa place à Edward Still. En attendant l'arrivée de Felice Mazzu, Frank Defays s'était chargé de l'intérim.

La colère des supporters grondait et avait été particulièrement ressentie contre Malines, avec des jets de fumigènes et de projectiles à la clé. Sur le terrain, les Zèbres se battaient, et avaient même réussi à ouvrir le score face au KV.

Dans ce contexte, le Sporting avait bon espoir de s'offrir un peu de répit, et surtout de voir le match aller jusqu'à son terme. Mais un dernier jet de projectile venu de la T4, celui de trop, avait débouché sur l'arrêt définitif de la rencontre et sur une victoire par forfait des Malinois.

Un geste de frustration qui coûte cher

André, l'auteur de cette dernière incartade, avait déjà été interdit de stade jusqu'en 2027. Le Soir rapporte aujourd'hui qu'il a également été condamné par le Tribunal de Première Instance du Hainaut – division Charleroi à verser près de 65 000 euros au Sporting.

Une note particulièrement salée qui inclut les 60 000 euros d’amende que le club avait dû payer à la Pro League et à la Fédération belge, les 3 750 euros de frais d’indemnité de procédure de base, les 337 euros de frais de citation, et enfin les 165 euros du droit de greffe.