Pour un ancien sélectionneur, l'altercation entre Faes et Theate est révélatrice : "On veut des gagneurs, pas des fighters"

Wout Faes et Arthur Theate ont affiché haut et fort leur désaccord pendant Belgique - Italie. Pour Georges Leekens, cela ne peut pas arriver.

La scène n'a pas duré longtemps mais n'en reste pas moins interpellante : en seconde mi-temps, après une occasion italienne, Wout Faes a interpellé Arthur Theate, fautif selon lui. Le Liégeois n'a pas apprécié et s'est dirigé, furieux, vers le défenseur de Leicester. Il y a eu contact physique entre les deux joueurs. Amadou Onana et Koen Casteels ont dû calmer les esprits.

Pour Georges Leekens, avoir des caractères forts dans le groupe n'est pas un problème. Il en a d'ailleurs connu chez les Diables au début de la génération dorée : "J’ai connu des grosses personnalités au sein des Diables et croyez-moi, en semaine, ça y allait entre un Lukaku et un Kompany" raconte-t-il au journal Le Soir.

Les Diables doivent rester soudés

"Au début de la génération dorée, on savait qu’on avait du talent mais on ne gagnait pas encore les matches. On s’en plaignait parce qu’on voulait des gagneurs. Si tu veux te comparer aux joueurs de la génération dorée, tu dois te comporter comme eux, on veut des gagneurs, pas des fighters" poursuit l'ancien sélectionneur.

Pour Leekens, le linge sale doit se laver en famille : "Ici, entre Faes et Theate, le contact était physique. Certes, aucun coup n’a été porté. Onana et Casteels sont intervenus à bon escient. Mais dans un match, le duel physique, c’est avec l’adversaire, pas avec ton équipier. Ça ne se fait pas".

Si la rage de vaincre et l'envie de bien faire semblent présentes, c'est en groupe que les Diables vont devoir le montrer. Car jusqu'ici, les discours et les actes sont souvent individuels.