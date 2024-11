Cristiano Ronaldo annonce que sa retraite est proche : "Ce sera le moment"

Cristiano Ronaldo reste capable de performances de très haut niveau. Face à la Pologne, il a de nouveau marqué deux fois pour le Portugal.

Roberto Martinez se réjouit certainement, malgré les critiques, de pouvoir compter Cristiano Ronaldo dans ses rangs. Le Portugais a de nouveau marqué deux fois contre la Pologne, redonnant confiance en ses capacités à scorer en sélection après un Euro loupé.

Entre-temps, son total s'élève à 910 buts au cours de sa carrière. Ronaldo envisage d'atteindre les 1 000 buts avant de mettre un terme à sa carrière de footballeur.

Et cet adieu se rapproche, comme en est conscient le joueur d'Al-Nassr. C'est ce qu'il a déclaré après son doublé contre la Pologne.

“Les 1 000 buts ne sont pas importants pour moi. Bien sûr, on cherche toujours à écrire l'histoire, mais je ne me concentre pas sur ce record pour le moment”, a-t-il déclaré.

L'année dernière, il a marqué 50 fois, cela signifie qu'il lui faudra encore presque deux saisons pour y parvenir. “Je me prépare à prendre ma retraite, qui arrivera dans un an ou deux”, a-t-il ajouté.

“Il faut profiter du moment et du football. J'ai bientôt 40 ans, donc je dois rester calme et en profiter. Ce que j'aime le plus, c'est jouer en équipe nationale", conclut Cristiano Ronaldo, qui pourrait donc encore pousser jusqu'au Mondial 2026 et... les 1000 buts ?