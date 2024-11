"Le problème est bien là..." : la Belgique, une équipe qui fait encore rêver ?

Si le vous de 2018, en train de fêter la troisième place de la Belgique à la Coupe du monde, était transféré dans le futur et arrivait en novembre 2024 pour observer la situation des Diables, il serait sans aucun doute très déçu. Mais alors, peut-on vraiment dire que les Diables ne font plus rêver ?

La Belgique ne semble plus faire plus rêver ses supporters. Un changement d'excitation chez les fans difficile à accepter. Frédéric Waseige partage son avis sur la situation au micro de la RTBF sur la Première.

"Le problème est bien là, on rêve. On rêve de ce qu’on aimerait voir dans la réalité. J’aimerais bien regarder les Diables et me dire : je vis un rêve éveillé tellement ce que je vois est beau. Mais aujourd’hui, on doit faire preuve de trop d’imagination pour voir une équipe conquérante qui nous donne l’impression de pouvoir rivaliser avec les plus grandes nations," souligne le consultant.

Une équipe trop instable ?

L'ancien joueur pointe trop de changements dans l’équipe : "Je ne comprends pas honnêtement. Il avait encore innové pour le premier match de l’Euro en mettant Carrasco arrière gauche. Il faut du vécu commun, de l’identité, vivre des émotions ensemble."

La confiance n’est plus au rendez-vous avec Tedesco : "Évidemment, si à chaque fois, vous en avez un autre à côté de vous, au lieu de vous dire 'je sais ce qu’il va faire', vous vous dites : 'mais qu’est-ce qu’il va faire ?' Il faut arrêter d’essayer, essayer, essayer. Il faut du concret."

"On a des bons joueurs, mais pas encore de bonne équipe. Ce serait bien de commencer 2-3 matchs avec la même défense. Ok, il y a des blessés, mais contre l’Italie, il y avait moyen d’aligner quelque chose qui ressemble à ce qu’on aurait besoin pour l’avenir."