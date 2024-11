Six matchs, pas un seul but, mais Diable Rouge : la justification surréaliste de Tedesco concernant le dernier sélectionné

Romelu Lukaku blessé, Domenico Tedesco a rappelé un nouvel attaquant chez les Diables Rouges : Norman Bassette. L'attaquant de Coventry City n'a pourtant pas inscrit le moindre but cette saison.

Tout d'abord, mettons les choses au point : nous sommes fans de Norman Bassette (20 ans), l'ancien attaquant du KV Malines actuellement à Coventry City. Au point où, il y a moins d'un an, en décembre 2023, nous placions l'Arlonais parmi nos 5 Belges de Pro League à suivre en 2024 (lire ici), aux côtés de Jorne Spileers, Kos Karetsas ou encore Malick Fofana.

Rien de personnel donc quand nous estimons que Bassette n'a à l'heure actuelle strictement rien à faire chez les Diables Rouges. Après avoir subi une lourde blessure qui l'a stoppé en plein élan à Malines, l'attaquant a rejoint Coventry City l'été dernier.

Et s'il y prend ses marques, on ne peut pas dire qu'il y casse la baraque, avec 2 titularisations seulement, 6 rencontres au total, et encore aucun but marqué en Championship. En U21, Norman Bassette n'est pas titulaire, devancé par Lucas Stassin et Kazeem Olaigbe dans la hiérarchie.

Mais alors, pourquoi Domenico Tedesco a-t-il appelé l'ancien malinois pour remplacer Romelu Lukaku ? Hé bien, justement... parce qu'il n'est pas titulaire en U21. On l'a souligné : le sélectionneur des Diables a complètement torpillé les Espoirs en amont du match crucial contre la Tchéquie cette semaine.

Bassette repris... parce qu'il est moins bon que Stassin et Olaigbe ?

En reprenant Sardella, Mbangula, Smets et Vermeeren, il a privé Gill Swerts de plusieurs cadres. La défaite (0-2) contre la République Tchèque aurait-elle pu être évitée sans ces absences ? Difficile à dire. Mais Tedesco a visiblement pris note des critiques.

"J'ai choisi Bassette pour ne pas encore plus affaiblir le groupe des Espoirs", a ainsi déclaré le Germano-Italie en conférence de presse ce samedi. Pesons un peu ces propos : comment Norman Bassette doit-il prendre le fait d'être appelé en A... parce que son absence ne déforce pas les U21 ?

Comment Stassin et Olaigbe doivent-ils prendre le fait de ne pas être appelés pour cette raison alors que les Espoirs ont perdu 0-2 et n'ont presque plus aucune chance de se qualifier pour l'Euro U21... quelques jours après que des cadres comme Sardella, Vermeeren et Smets aient été appelés sans prendre en compte le premier match de barrage ? Tout cela n'a que très peu de sens...