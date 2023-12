Voici nos 5 jeunes talents belges de Jupiler Pro League à suivre en 2024

L'année 2023 se termine ce week-end ; elle a encore révélé de nombreux talents en Jupiler Pro League. Voici 5 jeunes joueurs belges à suivre en 2024 selon Walfoot.

Le plus jeune de la liste et une petite évidence. Konstantinos Karetsas (16 ans) a fait sensation en Challenger Pro League à 15 ans à peine cette année. Aisance technique largement au-dessus de la moyenne, capacité à être décisif face à des joueurs de plus de deux fois son âge : Karetsas est l'un des talents les plus suivis d'Europe.

© photonews

Wouter Vrancken a appelé le "gamin" du Jong Genk à participer au stage hivernal du club ; les débuts de Kostas Karetsas en équipe A sont pour 2024, et probablement avant la fin de cette saison. On espère qu'il continuera à progresser et que son corps l'épargnera. Si c'est le cas, son potentiel paraît gigantesque...

Malick Fofana pourrait bien être l'une des explosions les plus rapides de cette liste. L'ailier de La Gantoise est en tout cas déjà bien établi en D1A avec 19 matchs cette saison pour 2 buts et 4 assists, et tout ce qu'il lui manque encore, c'est d'augmenter cette moyenne.

© photonews

Le reste, Fofana l'a : vitesse, technique, altruisme. Quelques mauvais choix par moments, mais à 18 ans seulement, l'ailier gantois peut parfois rappeler un certain Jérémy Doku dans le style, qualités comme défauts. Avec une trajectoire comparable ?

Lucas Noubi (Standard de Liège)

L'année 2023 est à oublier pour le Standard, en très grande partie. Seules lueurs d'espoir : les quelques talents sortis de l'Académie. Parmi ceux-ci, le plus prometteur est probablement le tout jeune Lucas Noubi (18 ans). Titulaire pour la première fois le 25 novembre dernier face à Genk, le défenseur central paraissait prêt pour ces débuts depuis longtemps, et pourrait bien ne plus quitter le onze de sitôt.

Le Standard a un long chemin à faire, mais les difficultés rencontrées sont bien plus faciles à digérer pour les supporters des Rouches quand des talents "du cru" comme Noubi, Ngoy ou encore Vanheusden sont sur la pelouse. Reste à ne pas se laisser tirer vers le bas par de mauvais résultats collectifs...

C'est l'une des excellentes surprises de la saison en D1A. Le tout jeune Norman Bassette (19 ans) était vu comme un attaquant prometteur au SC Caen, mais paraissait avoir un peu de mal à passer le palier entre l'équipe B et l'équipe A. Un peu impatient, il quittait donc Caen l'été dernier pour le KV Malines en prêt, et ne le regrette certainement pas.

© photonews

C'est une évidence : Bassette a du football dans les pieds, beaucoup de football. Montée au jeu après montée au jeu, il montrait de belles choses, mais c'est quand Besnik Hasi devient l'entraîneur du Kavé que les choses changent. Depuis, le Gaumais est titulaire. En 7 matchs, il a inscrit 3 buts et délivré une passe décisive. Très rapide, au-dessus de la moyenne sur le plan technique, lucide balle au pied : s'il continue sur cette lancée, Norman Bassette peut exploser en 2024.

Jorne Spileers (Club de Bruges)

La progression de Jorne Spileers (18 ans) a épaté tout le monde cette année. Déjà 29 matchs toutes compétitions confondues et 85% de temps de jeu : le produit du centre de formation brugeois est indéboulonnable, au point d'avoir séduit... Domenico Tedesco, qui l'a appelé en renfort suite à diverses absences. De quoi encore faire grimper sa cote.

© photonews

Très précis à la relance, très fort dans les duels, plus rapide que la moyenne, Spileers a naturellement encore des progrès à faire dans beaucoup de secteurs de jeu, mais paraît déjà bien en avance sur de nombreux défenseurs centraux de son âge. En 2024, il devrait s'imposer comme l'un des meilleurs de D1A à son poste. Et devenir Diable Rouge pour de bon ?