🎥 La Belgique est-elle passée à côté d'un phénomène ? Une ancienne priorité de Robert Martinez inscrit le but de la semaine...avec le Maroc

Ismael Saibari a inscrit son premier but avec le Maroc. Et il valait le détour.

En septembre 2022, quelques mois avant de quitter les Diables à l'issue de la Coupe du Monde au Qatar, Roberto Martinez a fait ce qu'il a pu pour tenter de convaincre l'un des talents binationaux (et même trinationaux dans son cas) les plus surveillés par la fédération de représenter la Belgique.

A l'époque, Ismael Saibari venait à peine d'intégrer le noyau A du PSV. Né à Terrassa, en Espagne, il a été formé dès son plus jeune âge à Anderlecht, puis à Genk, rejoignant le PSV à 19 ans.

Le choix du coeur

Mais quand l'ancien sélectionneur des Diables vient aux nouvelles, il est déjà trop tard : "Qu'un grand nom du football comme lui me contacte, j'ai trouvé ça formidable. Mais je lui ai fait savoir que je choisissais le Maroc" expliquait Saibari.

Un an plus tard, l'ancienne promesse de Genk était appelé pour la première fois par Walid Regragui chez les Lions de l'Atlas, après plusieurs sélections en catégories d'âges. Il a profité de cette trêve internationale pour inscrire son premier but avec le Maroc.

Désormais titulaire au PSV, Saibari a été étincelant sur la pelouse du Gabon...alors qu'il n'a joué que dix minutes. Monté en même temps que Bilal El Khanouss, il a épaté la galerie en délivrant un assist, puis en inscrivant lui-même le but du 1-5 en enrhumant deux défenseurs le long de la ligne de but avant de conclure dans un angle fermé.

On comprend dès lors pourquoi Roberto Martinez a essayé de l'attirer chez les Diables. D'autant que contrairement à ce que les images pourraient laisser croire, le garçon évolue en tant que milieu de terrain.